Veszélyes karácsonyi csalásra figyelmeztetnek, bárki áldozatul eshet!

A téli ünnepek közeledtével egyre gyakoribbak a különféle csalások is, és ez alól senki nem kivétel. A Magyar Vöröskereszt pénteken közölte az MTI-vel, hogy csalók telefonálnak a szervezet nevében, és pénzt kérnek arra hivatkozva, hogy mikuláscsomagokra gyűjtenek.

Veszélyes csalásra figyelmeztetnek (illusztráció) – Fotó: Pexels

Figyelem: csalás a Magyar Vöröskereszt nevében

A Magyar Vöröskereszt a téli ünnepi időszak közeledtével számos kezdeményezéssel járul hozzá a rászorulók karácsonyának szebbé tételéhez, azonban nem kér telefonon keresztül anyagi támogatást, nem gyűjt pénzt mikuláscsomagokra – hívták fel a figyelmet. Azt kérték az emberektől, hogy legyenek elővigyázatosak;

Magyarország legnagyobb múlttal rendelkező humanitárius szervezete mindig a hivatalos felületein teszi közzé a híreit.

Fontosnak nevezték, hogy a lakosok minden esetben hiteles forrásokból tájékozódjanak, a www.voroskereszt.hu oldalról vagy a szervezet közösségimédia-felületeiről. Amennyiben pedig visszaéléssel találkoznak, jelezzék a Magyar Vöröskereszt hivatalos elérhetőségein.

Hogyan kerüljük el az online csalásokat?

Az év végi ünnepek közeledtével a csalók különösen kedvező vásárlási ajánlatokkal próbálnak átverni bennünket. Ha azonban tisztában vagyunk azzal, hogy milyen figyelmeztető jelekre kell odafigyelni, mielőtt leadnánk a rendelést, akkor kiszűrhetjük a csaló online kereskedőket.

Biztonságos karácsonyi rendelés online

A Magyar Posta idén is kiadta éves közleményét, amelyben tájékoztatja a vásárlókat a legfontosabb szállítási és biztonsági tudnivalókról a karácsonyi rendelések időszakában. A közleményből megtudhatjuk, mire érdemes figyelni a külföldi és belföldi rendelések során.