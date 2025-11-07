Csemer Olívia hangjától elnémult a Kossuth tér – a 12 éves lány, aki mindenkit meghatott

A hirtelen jött népszerűség zavarba ejtette a családot. Az édesapa csak némi rábeszélés után állt kötélnek, és a beszélgetés közben többször elmondta, hogy a gyerek érdekében jobb szeretett volna a háttérben maradni, ami – valljuk be! – szinte lehetetlen, hiszen az ünnepségről szóló híradások mindegyikében ott volt Csemer Olívia.

A 12 éves Csemer Olívia varázslatos előadásával egy ország szívét rabolta el

Fotó: Magyar Színház/Tarnavölgyi Zoltán

Csemer Olívia a nemzeti ünnep legfiatalabb sztárja

Nagyon sokan kerestek a kislányunk miatt, ami a jogos büszkeség mellett félelemmel is eltöltött minket – adta meg vonakodása magyarázatát az édesapa, Csemer Endre. – Nem akartuk, hogy Olívia nyilatkozzon, és mi sem vagyunk azok a törtető típusú szülők, akik mindenhova be akarják őt tolni. A tehetség – véleményünk szerint – úgyis utat tör magának. Ám tagadhatatlan, hogy október 23-a után szinte „közszereplő” lett, és egy ország ismerte meg a nevét. De mi nem a népszerűségnek örültünk, hanem annak, hogy a mai széthúzó, egymásban csak a rosszat kereső, egymással kritikus és cinikus véleményektől hangos hazánkban, Olívia szerethető és őszinte személyiségével néhány percre megállította ezt és a hangjával, előadásával sok ember szívéhez eljutott. Ez volt az igazán jó érzés.

Olívia lámpaláz állt ki a hatalmas tömeg elé, olyan természetességgel, mintha csak családi körben akarta volna megmutatni a tudását.

Olívia négy éve gyerekszínész, ez nyilván adott már neki egy jó adag rutint, de az még minket is meglepett, hogy a rengeteg ember inkább pozitívan hatott rá és a lámpaláz legkisebb jelét sem lehetett látni rajta.

Mennyire kellett a zene felé terelgetniük Olíviát? Hamar felismerték a tehetségét, kivételes adottságait?

Nagyon korán, már óvodás korában felismertük, hogy a kislányunk mindene a zene. Sokat énekelt és táncolt, a nővérével koreográfiákat találtak ki és miután begyakorolták, előadták nekünk. Nehéz dalokat játszi könnyedséggel jegyzett meg és énekelte el akár babázás közben vagy miközben rajzolt. Jómagam és Olívia anyukája is zenész családban nőtt fel, így nem csoda, hogy ilyen imádja a zenét és persze tehetséges is.

A rendszeres színházlátogatók számára nem ismeretlen Olívia, hogyan került ebbe a világba, hogyan egyengették a színpadra vezető útját?

Egyik barátunk kislánya már színházban játszott, az ő biztatására mentünk el a Magyar Színházba castingra, ahol gyerekszereplőket kerestek. Olívia rettenetesen jól érezte magát, akkor volt hét éves. Amikor kijöttünk a válogatásról és beültünk az autóba, csak annyit mondott: én színésznő leszek! Ezt sosem felejtem el. Be is került a „Legyetek jók, ha tudtok” című előadásba, de hiába jártunk a próbákra, a Covid miatt elmaradt a bemutatkozás. Végül egy év múlva, nyolc évesen kapta meg Pötyi szerepét a „Valahol Európában” című darabban. Ezután jött a” Muzsika hangjában” Gretl és Martha szerepe, majd a Madách Színházban a Nyomorultak musicalváltozatában Cosette és Eponine szerepe. Idén pedig szinte egyszerre kapta meg a József Attila színházban a kis Fiona szerepét a Shrekben, és Annát alakította a „Jégvarázs” című darabban a Madáchban.

Ön szintén zenész, Bandika néven lett ismert a könnyűzene világában. Előnyt vagy hátrányt jelent, hogy ismeri a szereplés fény- és árnyoldalait?

Olívia egészen más műfajban bontogatja a szárnyait. A könnyűzenei ipart nem lehet a színház világával összehasonlítani, bár mindkettő a szórakoztatással foglalkozik. Nyilván előny, hogy ismerem a pozitív és negatív oldalát is, mert, ha arra kerül a sor, tudok neki tanácsot adni bizonyos dolgokban.

Az édesapa karrierjétől egészen különböző, másféle művészi irányt szabna, szabnának a kislányuknak?

A szülő, a család mindig a lehető legjobbat akarja a gyereknek. Mi azt szeretnénk elsősorban, hogy Olívia boldog, kiegyensúlyozott felnőtt legyen. Ehhez viszont az kell, hogy azt az irányt válassza, amiben igazán ki tud teljesedni, amiben leginkább önmaga lehet. Mi, szülőként szeretnénk meghagyni neki a választás szabadságát. Akár színésznő lesz, akár énekes vagy valami teljesen más, mi mindig segíteni fogjuk. Egyelőre a színház világa az, amit imád, ahol sosem fáradt, ahol kibontakozhat és mindig feltöltődve jön ki a próbákról és az előadásokról.

Talán az is előfordulhat néhány év múlva, hogy már nem is annyira Bandikaként, sokkal inkább Olívia apukájaként lesz ismert?

Bárcsak így lenne! Én nem tartom magam sztárnak vagy celebnek, számomra az az előadó számít etalonnak, akinek a dalai időtállóak, nem a múló divat kapja fel a nevüket.

Tíz év múlva, hol szeretné látni Olíviát? Milyen jövőt képzel el a számára?

Ha megmarad ez az elképesztő fáradhatatlan és kitartó hozzáállása, akkor biztosan színpadon lesz akkor is. De, hogy melyiken? Nos, az már csak rajta múlik.