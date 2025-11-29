Mielőtt feljelentené a szomszédját, nem árt, ha tudja, mi számít csendháborításnak!

A zaj nem kizárólag bosszantó, hanem komoly stresszforrás is lehet. A folyamatos hangterhelés nyugtalanságot, fáradékonyságot és alvászavarokat okozhat, hosszú távon pedig akár egészségkárosító hatása is lehet, hívta fel a problémára a figyelmet a teol.hu. A csendháborítás komoly feszültségekkel járhat egy lakóközösségben.

Mikortól beszélhetünk csendháborításról?

Jogilag csendháborításról akkor beszélünk, ha valaki minden ok nélkül, tartósan, vagy különösen zavaró módon akadályoz másokat a pihenésben. Ez szabálysértésnek minősül, és akár pénzbírsággal is járhat, de a legtöbb esetben a panellakók jobban járnak, ha még a hatóságok felkeresése előtt próbálják egymás között rendezni a vitát.

A társasházak esetében van egy bizonyos SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat), amiben szabályozzák, hogy mely időtartalomban lehet bizonyos hangos tevékenységeket folytatni. Aki ezen az időponton kívül lakásfelújítást végez, esetleg házibulit szervez, az már akár csendháborításnak is minősülhet”

– fogalmazott a lapnak dr. Friedszám Róbert ügyvéd.

Mit tehetünk a zajos szomszédok ellen?

Sok esetben a zajos szomszéd nincs is tisztában azzal, mennyire zavaró, amit csinál. Egy udvarias, nyugodt hangvételű beszélgetés gyakran többet ér, mint bármilyen hatósági beavatkozás.

Jelezzük a problémát a szomszéd felé! Nem biztos, hogy mindig sikerül így megoldást találni, de sokkal könnyebb, mint a hatóságokhoz fordulni. Főleg abban az esetben, ha a csendháborítás akkor történik, amikor a hivatal nincsen nyitva és nem tudnak eljárni.”

– ajánlja a szakember.

