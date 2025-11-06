A Dancing with the Stars visszatér – a TV2 nagy bejelentése

Visszatér a Dancing with the Stars és sok más kedvelt műsor a népszerű televíziós csatornán. A TV2 – mely Magyarország piacvezető csatornája lett – több új műsorral és már bejáratott szériák új évadával jelentkezik a csatorna. Erről Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója beszélt – derül ki az Index tudósításából.

Dancing with the Stars Forrás: Tv2 Magyarország/YouTube

Új évadal tér vissza a Dancing with the Stars

Az Index tudósítása szerint a TV2 2026-ra több nagy visszatérő műsort és új produkciót is bejelentett. A közönség újra láthatja a Dancing with the Stars-t, a Megasztárt, az Ázsia Expresszt és a Farm VIP-t, de érkezik az Eskü, megváltozom!, a Lakásvadászok és a Séfek séfe új évada is.

Fischer Gábor hangsúlyozta, hogy a csatorna továbbra is a szórakoztató tartalmakra és a sztárok bevonására épít. A Big Picture konferencián elhangzott: a Sztárban Sztár All Stars különleges adással tér vissza, amelyben a zsűritagok is színpadra lépnek. A TV2 célja, hogy az új évadokkal és innovatív formátumokkal tovább erősítse piacvezető szerepét.

A táncos sorozat a TV2 népszerű műsora

A Dancing with the Stars a TV2 egyik legsikeresebb táncos show-műsora, amely a nemzetközi formátum magyar adaptációja. A produkcióban ismert hazai személyiségek profi táncosokkal párban mérik össze tudásukat, miközben hétről hétre különböző táncstílusokban mutatják meg magukat.

A versenyben eredetileg 12, később 10 híresség vesz részt, táncpartnereik között tapasztalt magyar versenytáncosok és fiatal tehetségek szerepelnek. A produkció látványos koreográfiáival és élő zenés estjeivel az egyik legnézettebb szórakoztató műsorrá vált a TV2 kínálatában.

A szexi énekesnő, Mihályfi Luca is szerepelt a népszerű műsorban, és jelenlegi párjával a méltán híres Hegyes Bercivel is ott találtak egymásra.