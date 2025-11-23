Denevér repült a szobába? Érdemes figyelni, mert könnyen veszélyes lehet

A tatabányai panelházak fölött esténként gyakran feltűnnek a sötétben suhanó állatok — több hazai denevér faj kifejezetten kedveli az ember által épített környezetet. Bár látásuk gyenge, ultrahanggal tájékozódva rendkívül pontosan repülnek. Előfordul azonban, hogy véletlenül berepülnek egy lakásba, vagy kisebb kolóniák telepednek meg a padlás szigetelésében – írja a KEMMA.

A denevér jelenléte a lakásban sem ok pánikra — egyszerű módszerekkel biztonságosan kijuttatható. Fotó:Illusztráció/Unplash

Sokan tartanak tőlük a hangjuk, az ürülék vagy egyszerű félelem miatt, de a szakértők szerint a helyzet kezelhető — megfelelő szabályok szerint.

A denevér védett – mikor lehet beavatkozni?

Krajcsovszky Bence, a Duna–Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őrkerület-vezetője kiemelte:

Magyarország mind a 28 denevér faja védett, több fokozottan is.

Ez azt jelenti, hogy:

nem szabad elpusztítani,

nem szabad zavarni az életciklusukat,

bármilyen beavatkozáshoz bejelentés szükséges.

A denevérek tavasszal és nyáron aktívak, ilyenkor szaporodnak és utódot nevelnek. Ebben az időszakban nem lehet őket zargatni vagy kiűzni.

Ősszel-télen azonban lehetőség nyílik legális denevérmentesítésre, amit engedéllyel rendelkező szakemberek — hőkamerával, alpin technikával — végeznek.

A bejelentést mindig az adott térség természetvédelmi szervezetéhez kell megtenni. Komárom–Esztergom vármegyében ezeket az ügyeket a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága kezeli, míg Veszprém vármegyében a denevérekkel kapcsolatos beavatkozási kérelmeket a Bakonyi Denevérvédelmi Alapítványhoz irányítják, ahol szükség esetén alpinista és hőkamerás szakemberek is rendelkezésre állnak.

Mit csinálj, ha valóban bejön egy denevér a lakásba?

A szakértő szerint ez a helyes eljárás:

Ha egy denevér berepül a lakásba, először érdemes lekapcsolni a lámpát, mert a fény csak összezavarja, majd ki kell nyitni az ablakokat, hogy magától megtalálhassa a kiutat. Ha ennek ellenére sem repül ki, akkor vastag kesztyűben óvatosan meg lehet fogni úgy, hogy a szárnyai ne csapkodjanak. Ilyenkor a szárnyakat érdemes finoman összezárni, majd az állatot az ablakpárkányra vagy az erkélyre helyezni, ahonnan általában azonnal elrepül.

A denevérek apró csontú, törékeny állatok, ezért kiemelten óvatos bánásmódot igényelnek.