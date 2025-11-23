Denevér repült a szobába? Érdemes figyelni, mert könnyen veszélyes lehet

A tatabányai panelházak fölött esténként gyakran feltűnnek a sötétben suhanó állatok — több hazai denevér faj kifejezetten kedveli az ember által épített környezetet. Bár látásuk gyenge, ultrahanggal tájékozódva rendkívül pontosan repülnek. Előfordul azonban, hogy véletlenül berepülnek egy lakásba, vagy kisebb kolóniák telepednek meg a padlás szigetelésében – írja a KEMMA.
Sokan tartanak tőlük a hangjuk, az ürülék vagy egyszerű félelem miatt, de a szakértők szerint a helyzet kezelhető — megfelelő szabályok szerint.
A denevér védett – mikor lehet beavatkozni?
Krajcsovszky Bence, a Duna–Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őrkerület-vezetője kiemelte:
Magyarország mind a 28 denevér faja védett, több fokozottan is.
Ez azt jelenti, hogy:
- nem szabad elpusztítani,
- nem szabad zavarni az életciklusukat,
- bármilyen beavatkozáshoz bejelentés szükséges.
A denevérek tavasszal és nyáron aktívak, ilyenkor szaporodnak és utódot nevelnek. Ebben az időszakban nem lehet őket zargatni vagy kiűzni.
Ősszel-télen azonban lehetőség nyílik legális denevérmentesítésre, amit engedéllyel rendelkező szakemberek — hőkamerával, alpin technikával — végeznek.
A bejelentést mindig az adott térség természetvédelmi szervezetéhez kell megtenni. Komárom–Esztergom vármegyében ezeket az ügyeket a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága kezeli, míg Veszprém vármegyében a denevérekkel kapcsolatos beavatkozási kérelmeket a Bakonyi Denevérvédelmi Alapítványhoz irányítják, ahol szükség esetén alpinista és hőkamerás szakemberek is rendelkezésre állnak.
Mit csinálj, ha valóban bejön egy denevér a lakásba?
A szakértő szerint ez a helyes eljárás:
Ha egy denevér berepül a lakásba, először érdemes lekapcsolni a lámpát, mert a fény csak összezavarja, majd ki kell nyitni az ablakokat, hogy magától megtalálhassa a kiutat. Ha ennek ellenére sem repül ki, akkor vastag kesztyűben óvatosan meg lehet fogni úgy, hogy a szárnyai ne csapkodjanak. Ilyenkor a szárnyakat érdemes finoman összezárni, majd az állatot az ablakpárkányra vagy az erkélyre helyezni, ahonnan általában azonnal elrepül.
A denevérek apró csontú, törékeny állatok, ezért kiemelten óvatos bánásmódot igényelnek.
Miért jelenhet meg hirtelen egy egész csapat denevér?
Gyakran a hímek időszakos vándorlása okozza, hogy rövid időre új helyeket keresnek. Utódneveléskor a nőstények külön kolóniában élnek, a hímek pedig továbbállnak — ezért tűnhetnek el néhány hét után maguktól.
Hihetetlen, de igaz: a denevérek testéből zöld fény árad éjjel!
Egy új kutatás meglepő felfedezést tett. Bizonyos denevérfajok a sötétben zölden világítanak, ha UV-fény éri őket. A jelenség okát a természetkutatás még nem ismeri, de felmerül, hogy az evolúció során maradt meg ez a különös tulajdonság.
Hiedelmek és érdekességek a denevérekről
A denevérekről titokzatos éjszakai életük miatt sok tévhit alakult ki. Sokak képzeletében a denevérek vért szívó vámpírok vagy az emberek hajába kapaszkodó lények. A közhiedelemmel ellentétben a hazai fajok rovartáplálkozásúak és kiváló tájékozódásuknak köszönhetően kikerülik az ember fejét, így szinte soha nem gabalyodnak bele senkinek a hajába.