derékfájás

Munkahelyén is végezheti a gyakorlatot, ami hatásos derékfájás ellen

Világszerte több mint 600 millió embert érint a derékfájás, ami az egyik leggyakoribb és legkínzóbb egészségügyi panasz. Most azonban egy egyszerű, mégis hatékony gyakorlat hódít, amely enyhítheti a derékfájás tüneteit: a „seated salsa”, vagyis az ülve végzett salsa.
A derékfájás nem véletlenül a mozgásszervi betegségek egyik vezető oka. A hát alsó részén található izmok gyakran begörcsölnek, különösen, ha valaki ülőmunkát végez vagy kevésbé aktív – emlékeztet a BBC

A derékfájás rendkívül kellemetlen – Fotó: Unsplash
A derékfájás rendkívül kellemetlen
Fotó: Unsplash

Egyszerű mozdulatsor derékfájás ellen

A Manchester Metropolitan Egyetem fizioterápiás szakértője, Chris McCarthy szerint is a rendszeres ülés a probléma.

A gerinc alsó része nagyon merev, és ha a környező izmok fájnak vagy görcsben vannak, még nehezebb mozgásra bírni őket”

– mondta a szakember. 

A megoldás a mozgásban rejlik, mégpedig egy egyszerű, ritmusos mozdulatsorban, ami a salsa tánc mozdulatait idézi.
Így végezd a „seated salsa” gyakorlatot:

  • Üljön le egyenes háttal, a talpa legyen a földön!
  • Húzza össze a lábait, hogy a combjai párhuzamosak legyenek!
  • A váll maradjon mozdulatlan, miközben a jobb térdet előretolja, a balt pedig hátrahúzza!
  • Ezután váltás: bal térd előre, jobb hátra!
  • A medence ettől oldalirányban „hintázik”, akárcsak salsa közben.
  • Ezt érdemes ismétetlni 1 percen át – lehetőleg félóránként egyszer!

McCarthy és csapata kísérleti vizsgálatot is végzett, ahol a páciensekre izomaktivitást mérő szenzorokat helyeztek. Már egy perc „ülve salsa” után csökkent az izmok feszülése, és enyhültek a fájdalmak.

A legjobb, hogy ezt munka közben is meg lehet csinálni, fel sem kell állni az íróasztaltól

 – mondja McCarthy.

A módszer különösen hasznos lehet időseknek vagy műtét után lábadozóknak, akik számára a felállás nehezebb.
Az ülő gyakorlatok nagyszerűek azoknak, akiknek korlátozott a mozgása. 

A lényeg, hogy a mozgás a mindennapok részévé váljon, akár pár guggolás, akár ez a kis salsa a széken

– nyilatkozta dr. Jugdeep Dhesi, a Brit Geriátriai Társaság elnöke. 

Daganatos betegségre is utalhat

A derékfájás akár a méhnyakrák figyelmeztető jele is lehet. Ha az utóbbi időben nem végeztünk megerőltető edzéseket, nem áll a háttérben izomhúzódás, endometriózis és felfázás sem, akkor mindenképp érdemes nőgyógyászhoz fordulni.

Tömegeket érint 

A derékfájás ma már népbetegségnek számít Magyarországon: a lakosság kétharmada küzd hát- és derékfájdalommal.

 

