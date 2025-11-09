Hírlevél

dió

Ezért ne hagyja, hogy a kutyája diót egyen! – még a legkisebb falat is életveszélyes lehet!

A csonthéjas gyümölcsök tele vannak tápanyagokkal, így az emberek számára rendkívül egészséges a fogyasztásuk. A kutyatulajdonosok azonban jobb, ha odafigyelnek: a dió ugyanis kedvencük számára mérgező lehet.
Sokan nem is sejtik, hogy a dió mekkora veszélyt jelenthet kutyájukra. Ez a csonthéjas akár rövid időn belül mérgezést okozhat, különösen, ha penészes vagy avarral borított területről származik – írja a FEOL.

Kedvencünk számára komoly veszélyforrás lehet a dió - Fotó: Unsplash

Miért veszélyes a dió?

A nedves és bomló környezetben a dió könnyen penészesedik, és a kialakuló mikotoxinok idegrendszeri tüneteket válthatnak ki a kutyánál, mint például hányás, hasmenés, remegés, és súlyos esetben görcsök. A diómérgezés tünetei akár 15 percen belül jelentkezhetnek.

Mik a diómérgezés tünetei?

  • imbolygó járás, remegés
  • fokozott nyáladzás
  • hányás és hasmenés
  • sötét vagy megváltozott színű vizelet
  • levertség

Szuperélelmiszer is lehet a dió

Bár kedvencünkre nézve veszélyes gyümölcs lehet, az emberek számára a dió valóságos szuperélelmiszer. Rengeteg jótékony hatása közül a legfontosabbak: jót tesz a szív egészségének, segíti a bélrendszert, javítja a memóriát és a kognitív képességeket, segíti a megfelelő tápanyagbevitelt, valamint csökkentheti a stresszt és javítja a mentális egészséget. 

Nem csak a gyümölcs, a levél is hasznos

A diólevél nem csupán a diófa mellékterméke – valójában egy több évszázados múltra visszatekintő gyógynövény, amelyet már a népi gyógyászat is kiemelten kezelt. A megfelelően szárított diólevélből készült teák, borogatások, krémek és fürdők egész évben segíthetik a szervezet öngyógyító folyamatait.

 

