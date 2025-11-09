Ezért ne hagyja, hogy a kutyája diót egyen! – még a legkisebb falat is életveszélyes lehet!

Sokan nem is sejtik, hogy a dió mekkora veszélyt jelenthet kutyájukra. Ez a csonthéjas akár rövid időn belül mérgezést okozhat, különösen, ha penészes vagy avarral borított területről származik – írja a FEOL.
Miért veszélyes a dió?
A nedves és bomló környezetben a dió könnyen penészesedik, és a kialakuló mikotoxinok idegrendszeri tüneteket válthatnak ki a kutyánál, mint például hányás, hasmenés, remegés, és súlyos esetben görcsök. A diómérgezés tünetei akár 15 percen belül jelentkezhetnek.
Mik a diómérgezés tünetei?
- imbolygó járás, remegés
- fokozott nyáladzás
- hányás és hasmenés
- sötét vagy megváltozott színű vizelet
- levertség
Szuperélelmiszer is lehet a dió
Bár kedvencünkre nézve veszélyes gyümölcs lehet, az emberek számára a dió valóságos szuperélelmiszer. Rengeteg jótékony hatása közül a legfontosabbak: jót tesz a szív egészségének, segíti a bélrendszert, javítja a memóriát és a kognitív képességeket, segíti a megfelelő tápanyagbevitelt, valamint csökkentheti a stresszt és javítja a mentális egészséget.
Nem csak a gyümölcs, a levél is hasznos
A diólevél nem csupán a diófa mellékterméke – valójában egy több évszázados múltra visszatekintő gyógynövény, amelyet már a népi gyógyászat is kiemelten kezelt. A megfelelően szárított diólevélből készült teák, borogatások, krémek és fürdők egész évben segíthetik a szervezet öngyógyító folyamatait.