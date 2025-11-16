Súlyos büntetésre számíthat, ha disznóvágáskor nem figyel oda ezekre a szabályokra

A karácsonykörnyéki disznóvágás vidéken még ma is teljesen természetes, bár a háztáji állattartás egyre jobban kezd eltűnni. Sokan úgy gondolják viszont, ha már hónapokig tömték, itatták, kényeztették a malacukat, jó lenne, ha egy kis bevételt is visszahozna. Csakhogy a 60/2023. (XI. 15.) AM rendelet rendelkezik a kis mennyiségű, helyi és marginális élelmiszer-előállítás és -értékesítés szabályairól. Mindez azt jelenti: ha valaki bármit értékesít a készletből, akkor körültekintőnek kell lenni - hívta fel a figyelmet a TEOL.

A disznóvágásra ma már szigorú szabályok vonatkoznak

Fotó: Bacsó Miklós

A rendelet kimondja, hogy amennyiben a vágott sertésből készített termék kizárólag a család fogyasztására készül, a feltételek egyszerűbbek, viszont értékesítés esetén már a teljes kereskedelmi előírásoknak meg kell felelni. Fontos, hogy az állat eredete, jelölése és az esetleges trichinella-vizsgálat megfelelő legyen.

Ha ezek hiányoznak, az élelmiszerlánc-felügyelet bírságot szabhat ki. Gondoskodni kell a higiéniáról, a hűtésről és nyomon követés lehetőségéről.

Disznóvágás érzéssel

Egykor még ferde szemmel néztek arra a gazdára, aki első csapásként fejbe verte a jószágot, akinek innentől nem voltak fájdalmai. Ma ez már törvényi kötelezettség. Az 1988 évi. XVIII. törvény, mely az állatok védelméről szól, előírja, hogy a lehető legkisebb fájdalmat lehet csak okozni az állatnak, ennek megfelelően kötelező a kábítás.

A magyar hatóságok nem viccelnek: ha az állat eredete, jelölése vagy a vizsgálatok hiányoznak, az élelmiszerlánc-felügyelet olyan bírságot szabhat ki, amiből vehetnénk még három kismalacot is.

Ismét terjed a disznóvágós csalás

Az Origón nyáron írtunk arról, hogy Nógrád Vármegyében újra terjed a kapcsolati alapú online befektetési csalás. A módszer gyakran társkereső oldalakon küldött üzenetekkel kezdődik, majd akár tízmilliós nagyságrendű anyagi veszteséghez vezethet. Az angol elnevezés, pig butchering („disznóvágás”) is érzékletes: a csalók hónapokon át „hizlalják” a célpontot, mielőtt „levágnák” – azaz elcsalnák a pénzét.

Retró disznóvágás

Fotókon a múlt század vidéki hangulata. Egy 1955-ös filmhíradó megdöbbentően részletesen mutatja be, hogyan zajlott egy klasszikus disznóvágás.