Különleges égi jelenség Pest vármegyében – Ön szerint mire hasonlít?

A boszorkány formájú felhőről készült fotók pillanatok alatt elárasztották a Facebook égi jelenségekkel foglalkozó csoportjait – írja a Ripost.

A boszorkányformájú különleges égi jelenség

Fotó: Facebook

Misztikus alakú égi jelenség

A kommentszekciókban elszabadult a humor.

Gyorsan elrepült a banya, csak az árnyéka maradt”

– írta egy kommentelő.

Jaj gyerekek, visszajött az anyósom?”

– kérdezte egy másik.

Akadtak, akik szerint a fotó nem is lehet valós, mások már Harry Potterrel viccelődtek. Tesztelik a Nimbus 2000 új prototípusát”

– írta egy hozzászóló.

A különös alakzat persze teljesen természetes jelenség: a szakértők szerint egyszerű felhő-pareidoliáról van szó, amikor az agy véletlenszerű mintákban is ismerős formát lát meg. A naplemente erős kontrasztja és a szél által formált, szakadozott altocumulus felhők együtt hozzák létre az ilyen látványos jelenségeket.

Misztikusnak tűnt, mégis a természet egyik játékos pillanata volt, de az internetezők egy életre megjegyzik ezt az égi „boszorkányrepülést”.

A tudósok sem találnak magyarázatot

Újra hátborzongató vörös fénygyűrű tűnt fel az olaszországi Possagno felett, alig három évvel az első észlelés után.

Meteorit hullott Győrnél

81 év után újra meteorit hullhatott Magyarországra. A feltételezett meteorit Győrnél csapódott be, és a szakértők szerint valódi tudományos kincset rejthet.