Most érkezett, leomlott az egri vár fala

Csütörtök hajnalban leomlott az egri vár Föld-bástyájának külső köpenyfala. A város polgármestere, Vágner Ákos közölte, hogy a vár területét lezárták a látogatók elől, miután a fal egy része leomlott.

Eger vára

Fotó: Molnár Tamás Photography/Pexels

Leomlott az egri vár fala

A leomlott fal helyreállítása része lesz annak az Építési és Közlekedési Minisztérium 1 milliárdos támogatásnak, amelyből már korábban elindultak a tervezési feladatok. A Dobó István Vármúzeum mint vagyonkezelő azonnal intézkedett, míg az önkormányzat szakmai támogatással segíti Eger várának helyreállítási munkáit.

A szakemberek vizsgálják az épület állapotát és a további veszélyforrásokat, hogy mielőbb újra megnyithassák az egri vár lezárt szakaszát – számolt be az esetről a Heol.hu.

Az egri vár története

Eger vára jól mutatja, hogyan változott és fejlődött a magyar történelem az évszázadok során. A 13. század elején még csak egy kisebb erőd volt, amely a tatárjárás utáni újjáépítéskor kezdett valódi várrá alakulni. Igazi jelentőségét a 16. században érte el, a török hódoltság és a végvári harcok idején, amikor a magyar védelem egyik központja lett.

Eger váráról mindenkinek az Egri csillagok jut eszébe, Gárdonyi regénye és Várkonyi Zoltán filmje miatt, amelyek ezt a korszakot tették ismertté és emlékezetessé. Az egri vár nemcsak egy hétköznapi vár, turisztikai látványosság, hanem a magyar történelem és kultúra múlton és jelenen átívelő korszakos reprezentánsa.