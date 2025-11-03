Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Akkora gyomrost kaptak a brüsszeli vezetők, hogy csak fetrengenek

Sport

Szoboszlai nagy dicséretet kapott a Real Madrid elleni meccs előtt

forint

Ne dobja ki a fiók alján porosodó egyforintost, milliókat érhet!

26 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyetlen apró érme akár milliókat is érhet! Az egyforintos érmék között akad egy rendkívül ritka darab, amelyért a gyűjtők akár egymillió forintot is hajlandók fizetni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
forintkincsnumizmatika

Egy egyszerű egyforintos érme akár egymillió forintot is érhet, ha a megfelelő változat kerül a kezébe. A numizmatika, vagyis az érmék gyűjtésének világában nem ritka, hogy egy-egy ritka példány a névértékének ezerszeresét, sőt akár milliószorosát is megéri. Az egyik legértékesebb ilyen magyar pénz ma az 1957-es alumínium egyforintos próbaveret – de csak akkor, ha rajta van az a bizonyos különleges jelzés – írja a Sonline. 

Óriási haszon lehet: érdemes megnézni a jelzéseket. A különleges egyforintos rengeteget érhet.
Óriási haszon lehet: érdemes megnézni a jelzéseket. A különleges egyforintos rengeteget érhet. Fotó: Sonline

A különleges egyforintos története 

1952-ben kezdték el verni a Rákosi-címerrel díszített alumínium egyforintos érméket, ám nem ezek váltak később értékessé, hanem az 1957-es próbaveretek. Ebben az évben már a Kádár-korszak kezdeteit éltük, így az új Magyar Népköztársaság-címer került az érmékre. Az ipari gyártás előtt azonban mindössze 10 darab próbaveret készült, ezeken pedig egy apró, de fontos felirat is olvasható: 

„Próbaveret” (kettébontva, az 1-es szám két oldalán) 

Milliós érték egyetlen egyforintosért 

A próbaveretes egyforintos különlegessége és ritkasága miatt az évek során egyre drágább lett. Az árverések adatai szerint: 

  • 2008-ban egy példány 280 000 forintnyi euróért kelt el, 
  • 2009-ben egy másikért már 650 000 forintot fizettek, 
  • 2015-ben egy újabb érme 560 000 forintot ért, 
  • 2022-ben pedig egy ötödik ismert darabot 905 000 forintra becsültek. 

Ez azt jelenti, hogy a gyűjtők ma már akár egymillió forintot is adnak egyetlen ilyen egyforintos érméért. 

Ha az 1-es szám közepén kis pont vagy középpontos jelölés látható, akkor nagy eséllyel egy igazi ritkaság került a kezébe. 

A próbaveretek vagy mintapénzek kifejezetten kis példányszámban készülnek – jellemzően 10–50 darab –, és ezekkel tesztelik az érmék gyártását, kinézetét, anyagát. A Magyar Érmegyűjtők Egyesülete szerint ezek a pénzek igazi kincsek, mert ritkák, és legtöbbször sosem kerülnek forgalomba. 

Felbecsülhetetlen értékű kincseket talált a kertjében egy horgász

Ahogy arról az Origo már beszámolt, egy férfi csupán csalit keresett, amikor a föld alatt egy középkori üst bukkant elő, tele érmékkel és ezüstkincsekkel Svédországban. A szakértők szerint a kincs a 12. századból származik, és akár húszezer érme is lehet benne. 

Ön mennyire ismeri a magyar forintot?

A magyar forint több mint hét évtizede kíséri a mindennapjainkat, mégis kevesen ismerik igazán a történetét. Hogyan alakultak az érmék, mikor jelentek meg a mai bankjegyek? Töltse ki kvízünket!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!