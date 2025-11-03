Ne dobja ki a fiók alján porosodó egyforintost, milliókat érhet!

Egy egyszerű egyforintos érme akár egymillió forintot is érhet, ha a megfelelő változat kerül a kezébe. A numizmatika, vagyis az érmék gyűjtésének világában nem ritka, hogy egy-egy ritka példány a névértékének ezerszeresét, sőt akár milliószorosát is megéri. Az egyik legértékesebb ilyen magyar pénz ma az 1957-es alumínium egyforintos próbaveret – de csak akkor, ha rajta van az a bizonyos különleges jelzés – írja a Sonline.

A különleges egyforintos rengeteget érhet. Fotó: Sonline

A különleges egyforintos története

1952-ben kezdték el verni a Rákosi-címerrel díszített alumínium egyforintos érméket, ám nem ezek váltak később értékessé, hanem az 1957-es próbaveretek. Ebben az évben már a Kádár-korszak kezdeteit éltük, így az új Magyar Népköztársaság-címer került az érmékre. Az ipari gyártás előtt azonban mindössze 10 darab próbaveret készült, ezeken pedig egy apró, de fontos felirat is olvasható:

„Próbaveret” (kettébontva, az 1-es szám két oldalán)

Milliós érték egyetlen egyforintosért

A próbaveretes egyforintos különlegessége és ritkasága miatt az évek során egyre drágább lett. Az árverések adatai szerint:

2008-ban egy példány 280 000 forintnyi euróért kelt el,

2009-ben egy másikért már 650 000 forintot fizettek,

2015-ben egy újabb érme 560 000 forintot ért,

2022-ben pedig egy ötödik ismert darabot 905 000 forintra becsültek.

Ez azt jelenti, hogy a gyűjtők ma már akár egymillió forintot is adnak egyetlen ilyen egyforintos érméért.

Ha az 1-es szám közepén kis pont vagy középpontos jelölés látható, akkor nagy eséllyel egy igazi ritkaság került a kezébe.

A próbaveretek vagy mintapénzek kifejezetten kis példányszámban készülnek – jellemzően 10–50 darab –, és ezekkel tesztelik az érmék gyártását, kinézetét, anyagát. A Magyar Érmegyűjtők Egyesülete szerint ezek a pénzek igazi kincsek, mert ritkák, és legtöbbször sosem kerülnek forgalomba.

