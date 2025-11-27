Csúszós utak, súlyos balesetek: ezért különösen veszélyes az elektromos roller télen

Az elmúlt években az elektromos roller hatalmas népszerűségre tett szert, azonban a téli időjárás miatt jelentősen nő a balesetek száma. A közlekedési balesetek komoly egészségügyi terhet jelentenek, így a szakértők arra figyelmeztetik a rollerezőket, hogy ebben az időszakban különösen körültekintően használják a járművet. A szél, a csúszós utak és a nagyobb féktávolság miatt a roller könnyebben válik instabillá – írja a FEOL.hu.
Elektromos roller télen: csúszós utak, nagyobb esésveszély
A havas vagy havas esővel áztatott felületek jelentősen növelik az elcsúszás kockázatát. Míg a motorosok legalább alapvető vezetéstechnikai képzést kapnak, a legtöbb rollerező semmiféle oktatásban nem részesül arról, hogyan kell kezelni a járművet téli körülmények között.
Az elmúlt hónapokban országszerte több súlyos baleset történt elektromos rollerrel, különösen Fejér vármegyében. A hatóságok szerint Magyarországon is érzékelhető egy aggasztó tendencia, ezért 2026-tól a rollereseket érintő KRESZ-szabályok is szigorodnak.
Az elektromos roller és a biztonság: erre figyelmeztet az OMSZ
Biztonság mindenek felett – az elektromos roller helyes használata télen
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) nemrég videóban hívta fel a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára. Bár sok rollerhez nem kötelező a bukósisak használata, a szakemberek szerint enélkül nem szabadna útnak indulni – főleg téli körülmények között.
A legfontosabb javaslatok:
- Bukósisak használata: életet menthet, egy 25 km/órás esés akár súlyos fejsérüléssel is járhat.
- Védőfelszerelés: gerincprotektor, könyök- és térdvédő jelentősen csökkenti az esés következményeit.
- Fülhallgató mellőzése: ne közlekedjen rollerrel úgy, hogy mindkét fülében zene szól; így ugyanis jóval később reagál a környezeti zajokra.
- Forgalmas helyeken gyalogoljon: a csúszós burkolat miatt könnyen elveszíthetjük az irányítást, ami gyalogosokra is veszélyes.
Biztonságosan közlekedés rollerrel?
A szakértők szerint télen különösen fontos:
- a sebesség csökkentése
- a féktávolság növelése
- a veszélyes szakaszok (pl. jeges járdák) elkerülése
- valamint a jármű rendszeres ellenőrzése: gumiabroncsok, fékek, világítás
Az elektromos roller télen is használható, de csak felelősséggel és felkészülten. A hideg hónapokban minden apró figyelmetlenség komoly következményekkel járhat – saját magunkra és másokra egyaránt.
Mégis elesett? Összetört a rollere?
Hatalmas összeget spórolhat, ha tudja, hogyan érvényesítheti az elektromos roller jótállását.
Brutális szigorítás jön: így változik a KRESZ
Durva változások jönnek az e-rollerek használatában. A fővárosban és vidéken is egyre többen panaszkodnak a szabályozás hiányára, így a jövő évtől új KRESZ-rendelkezések vonatkoznak majd az elektromos rollerekre. A módosítás célja a közlekedés biztonságának növelése, különösen a gyermekek védelme érdekében.