Csúszós utak, súlyos balesetek: ezért különösen veszélyes az elektromos roller télen

Az elmúlt években az elektromos roller hatalmas népszerűségre tett szert, azonban a téli időjárás miatt jelentősen nő a balesetek száma. A közlekedési balesetek komoly egészségügyi terhet jelentenek, így a szakértők arra figyelmeztetik a rollerezőket, hogy ebben az időszakban különösen körültekintően használják a járművet. A szél, a csúszós utak és a nagyobb féktávolság miatt a roller könnyebben válik instabillá – írja a FEOL.hu.

Bukósisak nélkül életveszélyes az elektromos roller a téli utakon

Fotó: Unsplash

Elektromos roller télen: csúszós utak, nagyobb esésveszély

A havas vagy havas esővel áztatott felületek jelentősen növelik az elcsúszás kockázatát. Míg a motorosok legalább alapvető vezetéstechnikai képzést kapnak, a legtöbb rollerező semmiféle oktatásban nem részesül arról, hogyan kell kezelni a járművet téli körülmények között.

Az elmúlt hónapokban országszerte több súlyos baleset történt elektromos rollerrel, különösen Fejér vármegyében. A hatóságok szerint Magyarországon is érzékelhető egy aggasztó tendencia, ezért 2026-tól a rollereseket érintő KRESZ-szabályok is szigorodnak.

Az elektromos roller és a biztonság: erre figyelmeztet az OMSZ

Biztonság mindenek felett – az elektromos roller helyes használata télen

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) nemrég videóban hívta fel a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára. Bár sok rollerhez nem kötelező a bukósisak használata, a szakemberek szerint enélkül nem szabadna útnak indulni – főleg téli körülmények között.

A legfontosabb javaslatok:

Bukósisak használata : életet menthet, egy 25 km/órás esés akár súlyos fejsérüléssel is járhat.

Védőfelszerelés : gerincprotektor, könyök- és térdvédő jelentősen csökkenti az esés következményeit.

Fülhallgató mellőzése : ne közlekedjen rollerrel úgy, hogy mindkét fülében zene szól; így ugyanis jóval később reagál a környezeti zajokra.

Forgalmas helyeken gyalogoljon: a csúszós burkolat miatt könnyen elveszíthetjük az irányítást, ami gyalogosokra is veszélyes.

Biztonságosan közlekedés rollerrel?

A szakértők szerint télen különösen fontos:

a sebesség csökkentése

a féktávolság növelése

a veszélyes szakaszok (pl. jeges járdák) elkerülése

valamint a jármű rendszeres ellenőrzése: gumiabroncsok, fékek, világítás

Az elektromos roller télen is használható, de csak felelősséggel és felkészülten. A hideg hónapokban minden apró figyelmetlenség komoly következményekkel járhat – saját magunkra és másokra egyaránt.