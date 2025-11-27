Csúszós utak, súlyos balesetek: ezért különösen veszélyes az elektromos roller télen

Hírlevél

45 perce
Olvasási idő: 6 perc
Az egyre hidegebb idő beköszöntével sokan még mindig elektromos rollerrel közlekednek, ám a szakértők szerint ez ilyenkor különösen veszélyes. Az elektromos roller télen nagyobb kockázatot jelent, ezért fontos, hogy fokozott figyelemmel és megfelelő felszereléssel induljunk útnak.
Országos Mentőszolgálattéli időjáráselektromos rollerbalesetek

Az elmúlt években az elektromos roller hatalmas népszerűségre tett szert, azonban a téli időjárás miatt jelentősen nő a balesetek száma. A közlekedési balesetek komoly egészségügyi terhet jelentenek, így a szakértők arra figyelmeztetik a rollerezőket, hogy ebben az időszakban különösen körültekintően használják a járművet. A szél, a csúszós utak és a nagyobb féktávolság miatt a roller könnyebben válik instabillá – írja a FEOL.hu.

elektromos roller
Bukósisak nélkül életveszélyes az elektromos roller a téli utakon
Fotó: Unsplash

Elektromos roller télen: csúszós utak, nagyobb esésveszély

A havas vagy havas esővel áztatott felületek jelentősen növelik az elcsúszás kockázatát. Míg a motorosok legalább alapvető vezetéstechnikai képzést kapnak, a legtöbb rollerező semmiféle oktatásban nem részesül arról, hogyan kell kezelni a járművet téli körülmények között.

Az elmúlt hónapokban országszerte több súlyos baleset történt elektromos rollerrel, különösen Fejér vármegyében. A hatóságok szerint Magyarországon is érzékelhető egy aggasztó tendencia, ezért 2026-tól a rollereseket érintő KRESZ-szabályok is szigorodnak.

Az elektromos roller és a biztonság: erre figyelmeztet az OMSZ

Biztonság mindenek felett – az elektromos roller helyes használata télen

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) nemrég videóban hívta fel a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára. Bár sok rollerhez nem kötelező a bukósisak használata, a szakemberek szerint enélkül nem szabadna útnak indulni – főleg téli körülmények között.

A legfontosabb javaslatok:

  • Bukósisak használata: életet menthet, egy 25 km/órás esés akár súlyos fejsérüléssel is járhat.
  • Védőfelszerelés: gerincprotektor, könyök- és térdvédő jelentősen csökkenti az esés következményeit.
  • Fülhallgató mellőzése: ne közlekedjen rollerrel úgy, hogy mindkét fülében zene szól; így ugyanis jóval később reagál a környezeti zajokra.
  • Forgalmas helyeken gyalogoljon: a csúszós burkolat miatt könnyen elveszíthetjük az irányítást, ami gyalogosokra is veszélyes.

Biztonságosan közlekedés rollerrel?

A szakértők szerint télen különösen fontos:

  • a sebesség csökkentése
  • a féktávolság növelése
  • a veszélyes szakaszok (pl. jeges járdák) elkerülése
  • valamint a jármű rendszeres ellenőrzése: gumiabroncsok, fékek, világítás

Az elektromos roller télen is használható, de csak felelősséggel és felkészülten. A hideg hónapokban minden apró figyelmetlenség komoly következményekkel járhat – saját magunkra és másokra egyaránt.

Mégis elesett? Összetört a rollere? 

Hatalmas összeget spórolhat, ha tudja, hogyan érvényesítheti az elektromos roller jótállását.

Brutális szigorítás jön: így változik a KRESZ

Durva változások jönnek az e-rollerek használatában. A fővárosban és vidéken is egyre többen panaszkodnak a szabályozás hiányára, így a jövő évtől új KRESZ-rendelkezések vonatkoznak majd az elektromos rollerekre. A módosítás célja a közlekedés biztonságának növelése, különösen a gyermekek védelme érdekében.

 

 

