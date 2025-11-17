Kapu Tibor megszólal az elhízás-járványról – a tudósok is felkapták a fejüket

Az elhízás a 21. század egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. November 21–22-én a Hilton Budapestben megrendezett MOMOT XX. Jubileumi Kongresszus a hazai és nemzetközi szakmai közösség legfontosabb fóruma lesz, ahol orvosok, kutatók, dietetikusok, gyógytornászok és döntéshozók együtt keresik a megoldásokat a járványszerűen terjedő túlsúly és elhízás problémájára.

Kapu Tibor is csatlakozik az elhízás elleni küzdelem legnagyobb hazai fórumához

Fotó: AFP/Giorgio VIERA / AFP/Giorgio VIERA

A kétnapos szakmai esemény különleges vendége Kapu Tibor űrhajós, aki egyedi nézőpontból beszél majd a fizikai felkészülésről, a test és az elme kapcsolatáról, valamint az extrém körülmények hatásairól az emberi szervezetre.

„Az elhízás kezelése nemcsak orvosi, hanem társadalmi ügy is – közös felelősségünk, hogy a prevenció és az életmódváltás üzenete minél több emberhez eljusson” – hangsúlyozta Prof. Dr. Bedros J. Róbert, a MOMOT alapító elnöke, a kongresszus elnöke. A professzor 2007-ben ennek a felelősségnek a tudatában hívta életre a Társaságot, emellett nevéhez fűződik az obezitológiai-licenszvizsga, a hazai obezitológus-képzés feltételrendszere, továbbá az országos obezitológiai hálózat, valamint a Pécsi Tudományegyetem akkreditációs keretei között – a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban, mint kihelyezett helyszínen – az első európai Obezitológiai Egyetemi Tanszék és a „Klinikai obezitológia” című szakmai tankönyv is.

A konferencia tudományos programja több mint két tucat előadást és kerekasztalt tartalmaz: szó lesz a gyermekkori elhízásról, az időskori sajátosságokról, a daganatos betegségek és az elhízás kapcsolatáról, valamint az elhízott betegek sebészeti és mozgásterápiás ellátásáról is. A fórum célja, hogy a tudományos ismeretek gyakorlati irányelvekké váljanak az orvosok és a betegek mindennapjaiban.

Az esemény fővédnökségét Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és Schmitt Pál volt köztársasági elnök vállalták el, míg a védnöki tisztet Prof. Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, valamint Dr. Révész János országos kórház-főigazgató töltik be.

A szakmai fórum első napját ünnepi gálaest zárja, ahol átadják az „Egészséges Életért” MOMOT-díjakat, majd Mága Zoltán hegedűművész koncertje koronázza meg az eseményt.