Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Kiadták a figyelmeztetést! Brutális fordulat jön az időjárásban

Kapu Tibor

Kapu Tibor megszólal az elhízás-járványról – a tudósok is felkapták a fejüket

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kapu Tibor űrhajós is részt vesz a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság XX. Jubileumi Kongresszusán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kapu Tiboregészségeselhízás

Az elhízás a 21. század egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. November 21–22-én a Hilton Budapestben megrendezett MOMOT XX. Jubileumi Kongresszus a hazai és nemzetközi szakmai közösség legfontosabb fóruma lesz, ahol orvosok, kutatók, dietetikusok, gyógytornászok és döntéshozók együtt keresik a megoldásokat a járványszerűen terjedő túlsúly és elhízás problémájára.

elhízás
Kapu Tibor is csatlakozik az elhízás elleni küzdelem legnagyobb hazai fórumához
Fotó: AFP/Giorgio VIERA / AFP/Giorgio VIERA

A kétnapos szakmai esemény különleges vendége Kapu Tibor űrhajós, aki egyedi nézőpontból beszél majd a fizikai felkészülésről, a test és az elme kapcsolatáról, valamint az extrém körülmények hatásairól az emberi szervezetre.

„Az elhízás kezelése nemcsak orvosi, hanem társadalmi ügy is – közös felelősségünk, hogy a prevenció és az életmódváltás üzenete minél több emberhez eljusson” – hangsúlyozta Prof. Dr. Bedros J. Róbert, a MOMOT alapító elnöke, a kongresszus elnöke. A professzor 2007-ben ennek a felelősségnek a tudatában hívta életre a Társaságot, emellett nevéhez fűződik az obezitológiai-licenszvizsga, a hazai obezitológus-képzés feltételrendszere, továbbá az országos obezitológiai hálózat, valamint a Pécsi Tudományegyetem akkreditációs keretei között – a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban, mint kihelyezett helyszínen – az első európai Obezitológiai Egyetemi Tanszék és a „Klinikai obezitológia” című szakmai tankönyv is.

A konferencia tudományos programja több mint két tucat előadást és kerekasztalt tartalmaz: szó lesz a gyermekkori elhízásról, az időskori sajátosságokról, a daganatos betegségek és az elhízás kapcsolatáról, valamint az elhízott betegek sebészeti és mozgásterápiás ellátásáról is. A fórum célja, hogy a tudományos ismeretek gyakorlati irányelvekké váljanak az orvosok és a betegek mindennapjaiban.

Az esemény fővédnökségét Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és Schmitt Pál volt köztársasági elnök vállalták el, míg a védnöki tisztet Prof. Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, valamint Dr. Révész János országos kórház-főigazgató töltik be.

A szakmai fórum első napját ünnepi gálaest zárja, ahol átadják az „Egészséges Életért” MOMOT-díjakat, majd Mága Zoltán hegedűművész koncertje koronázza meg az eseményt.

Az eseményt 2025. november 21–22-én a Hilton Budapest Hotelben (1014 Budapest, Hess András tér 1–3.) rendezik meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!