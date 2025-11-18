Megérkezett az első hó, fehérbe borult a hegycsúcs

Kedd reggelre megérkezett az idei tél első havazása: a Kékestetőn lehullottak az első hópelyhek. Bár vastag hótakaróra még nem számítson senki, határozottan fehérbe borult az ország legmagasabb pontjának környéke.

A drónnal készült képen a köddel körülvett Kékestető látszik 2025. november 14-én, amelyen ugyan még nincs első hó, de már közeleg - Illusztráció! - Komka Péter / MTI Fotószerkesztõség

A hagyomány szerint Erzsébet-nap környékén érkezik az első hó, ahogy a mondás tartja: „Erzsébet megrázza a dunyháját.”

Idén szinte napra pontosan valóra vált a néphit, hiszen a hó egy nappal az ünnep előtt jelent meg a Kékesen.

Első hó és napsütés?

Bár tartós havazásra még nem kell számítani, ahogy az Origo is beszámolt róla, a meteorológusok szerint a következő hetekben egyre nagyobb az esély újabb hó érkezésére, és kemény fagyokra is kell számolni. Azonban emellett több órás napsütésben is lehet részünk.

A HungaroMet szerint már kitisztul az idő, északnyugat felől gyors ütemben felszakad a felhőzet, és általában sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. A csúcsérték 6 és 10 fok között marad

Mikor jött az első hó 2024-ben?

Az első hó tavaly 2024. november 10-én érkezett, akkor szmogos, ködös hideg időben az ipari területeken és néhány kilométeres környezetükben alakult ki pár centis hóréteg, amit ipari havazásnak nevezünk.

Ilyen fajta hóréteg borította be akkor reggel Dunaújvárost.

Dunaújváros mellett Debrecenből és Tiszafüredről jelentettek még hószállingózást.