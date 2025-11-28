Ezek a legfontosabb lépések, ha elveszett egy fontos okmánya

Az utóbbi időben látványosan megnőtt az olyan esetek száma, amikor valaki közterületen, bevásárlás közben vagy egészségügyi intézményben veszíti el a legfontosabb iratait. Egy elveszett okmány gyorsan komoly problémává válhat, hiszen a személyes adatokkal való visszaélés esélye ilyenkor különösen magas - tájékoztat a HEOL.

Az elveszett okmány komoly adatbiztonsági kockázatot jelent - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Miért veszélyes az okmányvesztés?

Egy elveszett okmány birtokában bárki visszaélhet a személyes adatokkal: hitelt próbálhat igényelni, szolgáltatást aktiválhat, online regisztrációt hozhat létre, vagy akár bankkártyaadatokat is megszerezhet. A visszaélések bizonyítása hosszú és kellemetlen ügyintézést von maga után.

Tipikus visszaélési formák:

Telekom- vagy közüzemi szerződések felvétele,

Online vásárlások indítása,

Kisebb hitelösszegek megkísérlése,

Közösségi fiókok megnyitása.

Mennyi idő alatt lehet pótolni az elveszett okmányokat?

Az okmányok pótlása általában néhány munkanapotól akár több hétig is eltarthatnak, típustól függően. Az ideiglenes személyi igazolványt még a bejelentés napján kiadják, így a legszükségesebb ügyek intézhetők, de az állandó igazolvány elkészülése hosszabb időt vesz igénybe.

Mennyibe kerül ma egy személyi igazolvány pótlása?

A rendelet szerint, ha valaki nem jogosult ingyenes kiállításra:

Állandó személyi igazolvány: 7 700 Ft

Ideiglenes személyi igazolvány: 3 100 Ft

Lakcímkártya: 3 700 Ft

Útlevél: 17 000 Ft (gyermekeknél 8 500 Ft)

Postai ajánlott kézbesítés: 2 000 Ft / okmány

A díjak készpénzzel vagy bankkártyával rendezhetők.

Mit tegyek, ha elveszett a személyim?

Első lépésként a lehető leghamarabb jelentsük be az eltűnést bármely okmányirodában vagy kormányablakban. Ezzel az okmányt érvénytelenítik, így azzal többé nem lehet hitelt felvenni vagy ügyet intézni. Második lépésként érdemes ellenőrizni a bankkártyákat, online fiókokat és digitális azonosítási lehetőségeket. Ha gyanús aktivitást látunk, azonnal tiltani kell a hozzáféréseket.

A témával kapcsolatos további érdekességek és friss információk a HEOL oldalán olvashatók.

