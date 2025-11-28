Ezek a legfontosabb lépések, ha elveszett egy fontos okmánya

Az utóbbi időben látványosan megnőtt az olyan esetek száma, amikor valaki közterületen, bevásárlás közben vagy egészségügyi intézményben veszíti el a legfontosabb iratait. Egy elveszett okmány gyorsan komoly problémává válhat, hiszen a személyes adatokkal való visszaélés esélye ilyenkor különösen magas - tájékoztat a HEOL.
Miért veszélyes az okmányvesztés?
Egy elveszett okmány birtokában bárki visszaélhet a személyes adatokkal: hitelt próbálhat igényelni, szolgáltatást aktiválhat, online regisztrációt hozhat létre, vagy akár bankkártyaadatokat is megszerezhet. A visszaélések bizonyítása hosszú és kellemetlen ügyintézést von maga után.
Tipikus visszaélési formák:
- Telekom- vagy közüzemi szerződések felvétele,
- Online vásárlások indítása,
- Kisebb hitelösszegek megkísérlése,
- Közösségi fiókok megnyitása.
Mennyi idő alatt lehet pótolni az elveszett okmányokat?
Az okmányok pótlása általában néhány munkanapotól akár több hétig is eltarthatnak, típustól függően. Az ideiglenes személyi igazolványt még a bejelentés napján kiadják, így a legszükségesebb ügyek intézhetők, de az állandó igazolvány elkészülése hosszabb időt vesz igénybe.
Mennyibe kerül ma egy személyi igazolvány pótlása?
A rendelet szerint, ha valaki nem jogosult ingyenes kiállításra:
- Állandó személyi igazolvány: 7 700 Ft
- Ideiglenes személyi igazolvány: 3 100 Ft
- Lakcímkártya: 3 700 Ft
- Útlevél: 17 000 Ft (gyermekeknél 8 500 Ft)
- Postai ajánlott kézbesítés: 2 000 Ft / okmány
A díjak készpénzzel vagy bankkártyával rendezhetők.
Mit tegyek, ha elveszett a személyim?
Első lépésként a lehető leghamarabb jelentsük be az eltűnést bármely okmányirodában vagy kormányablakban. Ezzel az okmányt érvénytelenítik, így azzal többé nem lehet hitelt felvenni vagy ügyet intézni. Második lépésként érdemes ellenőrizni a bankkártyákat, online fiókokat és digitális azonosítási lehetőségeket. Ha gyanús aktivitást látunk, azonnal tiltani kell a hozzáféréseket.
Ezért kulcsfontosságú, hogy az eltűnést azonnal bejelentsük.