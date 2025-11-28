Szörnyű hír érkezett az eplényi sípályáról

Hiába várták a síelni vágyók az eplényi sípálya pénteki nyitását: a Síaréna Vibe Park a kedvezőtlen időjárás miatt csúsztatja a síszezon kezdetét. A múlt hétvégi havazás ugyan megadta az alapot a pályák számára, de az utóbbi napok enyhülése és az eső miatt a hóágyúk nem tudtak elég havat előállítani – tájékoztat a Kisalföld.

Nem nyit ki az eplényi sípálya: csúszik a 20. szezon

Az üzemeltetők eredetileg pénteken tervezték a 20. szezon hivatalos megnyitását: a több mint 1 kilométer hosszú 1-es pályát és a négyüléses liftet szerették volna beindítani. A tanpálya már hét elején megnyílt, és szerdáig ingyenesen használhatták a látogatók, ám a fő pályarendszer nyitásának időpontja egyelőre bizonytalan.

A Síaréna Vibe Park csütörtök esti közleménye szerint egyelőre nincs új nyitási dátum.

Amint lehetőség nyílik a pályák megnyitására, a látogatók sífelszerelést kölcsönözhetnek, síoktatásra jelentkezhetnek, és a Holle Anyó Étteremben is falatozhatnak. A nyitónap kedvezményes jegyára egységesen 4 444 forint lesz. A tulajdonosok felhívták a figyelmet, hogy a Síaréna Vibe Park területén idén is tilos a szánkózás.

