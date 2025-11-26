Kiderült, mikor ér véget a napok óta tartó nyomasztó esőzés

Az ország nagy részén szerda estig továbbra is borult, szürke időre számíthatunk, és a csapadékzóna még több térséget érint. Az eső a nap első felében még sok helyen jelen lesz, miközben a felhők csak ritkán mutatnak átmeneti szakadozásokat – írja a Köpönyeg.

Véget érhet a napok óta tartó esőzés.

Fotó: Unsplash

A délután hoz fordulatot az esőben

A kelet és északkelet felé húzódó csapadékrendszer miatt a déli órákig előfordulhat eső, majd délutánra a legtöbb helyen megszűnik. Az Északi-középhegység magasabb részein az eső havas esőbe, hóba válthat, ami még téliesebb hangulatot hozhat a csapadékos idő mellé.

A hőmérséklet napközben 3 és 9 fok között alakul, keleten valamivel enyhébb lehet az idő, késő estére pedig mínusz 1 és plusz 6 fok közé csökken a hőmérséklet.

Csütörtöktől többnyire felhős, száraz idő várható, több napsütéssel északon. A csúcshőmérséklet 5 fok körül alakul, bár az északi szél továbbra is megerősödhet.

Pénteken délkeletről ugyan ismét több felhő érkezik, mégsem kell tartani újabb tartós esőtől. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. Szombaton és vasárnap változóan felhős égboltra és foltokban ködös időre számíthatunk, de a hétvégén sem tér vissza az eső, a maximumok 6 fok körül alakulnak. Hétfőn borultabb, párásabb idő várható, 3 és 9 fok között, ám ekkor sem a csapadék lesz a főszereplő.

