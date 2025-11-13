Mentő vitte el: összeesett a magyar szépségkirálynő a világverseny előtt

Ételmérgezés miatt szállították a bangkoki Pattaya kórházba. Az állapota gyorsan romlott, ezért sürgős ellátásra szorult. Az orvosok szerint az első infúzióra is allergiás reakcióval reagált az ételmérgezés következtében legyengült szervezete – írja a Blikk.

Dezsényi Kincső nyerte a Miss Universe Hungary 2025 versemyt

Fotó: LEXY BELENYESI IAMBEXA / Miss Universe Hungary 2025

Súlyos ételmérgezés bénította meg a felkészülést

Dezsényi Kincsőt hat orvos felügyeli éjjel-nappal. A fiatal versenyző napok óta magas lázzal és erős gyengeséggel küzd. Egy csapattag végig mellette van, hogy lelki támogatást nyújtson.

Több más induló is megbetegedett, sőt Miss Izland már visszalépett a versenytől.

A beszámolók szerint Kincső tünetei a legerősebbek a mezőnyben. A szervezők bíznak abban, hogy állapota javul a döntőig. A magyar csapat hangsúlyozta, hogy Kincső egészsége az első. Egyelőre nem biztos, hogy folytatni tudja a felkészülést a világversenyre.

A 21 éves gyógytornász hallgató, Dezsényi Kincső nyerte el az idei Miss Universe Hungary 2025 címet. A döntőt Budapesten tartották, ahol a zsűri a külső megjelenés mellett a fellépést és kommunikációs készséget is értékelte. Kincső a versenyt követően büszkén vállalta, hogy Magyarországot képviseli a világversenyen.

Magyar szépségkirálynő útja a koronáig

Dezsényi Kincső elmondása szerint sokat köszönhet a szüleinek, akik támogató családi környezetben nevelték, és ez segítette őt tudatos felnőtté válni. Hat éve modellkedik, folyamatos fejlődéssel, és a gyógytorna mellett a média világa is érdekli, ezért szeretné tovább építeni közösségi felületeit. Kincső számára fontos a sport is, különösen a pilates, a jóga és a HIIT edzés.