Hihetetlen pillanat: farkas sétált el az erdő szélén

A farkas Nógrádban való felbukkanása nem példa nélküli, de továbbra is különleges eseménynek számít a hazai természetjárók körében. A reggeli -3/-4 °C-os hidegben a ragadozó jó kondícióban, kiegyensúlyozott tempóban haladt az erdő szélén, miközben az őzek kezdetben észre sem vették jelenlétét - írja a NOOL.

A farkas nyugodt mozgása ritka látvány Nógrád erdeiben - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Farkas megjelenése Nógrádban – mit jelent a mostani észlelés?

A friss megfigyelés azt mutatja, hogy Nógrád továbbra is része a farkas természetes mozgásterének. Bár ritkán kerülnek lencsevégre, a szakértők szerint a ragadozók jelenléte stabil, és az elmúlt években fokozatosan nőtt az észlelések száma.

Mit árul el a farkas nyugodt viselkedése?

A fotós beszámolója alapján a farkas nem mutatott agressziót, sokkal inkább körültekintően, kiegyensúlyozottan mozgott. Ez arra utal, hogy az állat megszokta az ember közelségét, és természetes módon járja be élőhelyét, ahol a nyugalom a ragadozó életének egyik alapfeltétele.

Hogyan reagáltak az őzek a farkas közelségére?

Az őzek először nem észlelték a közeledő ragadozót, majd amikor meglátták, távolról figyelték, de nem pánikoltak. Ez azt jelzi, hogy a helyi állatállomány ismeri a ragadozót, és képes felmérni, hogy a farkas éppen nem vadászati szándékkal mozog.

Miért számít különlegesnek a farkas felbukkanása Nógrádban?

A farkas továbbra is védett, ritkán látható ragadozó Magyarországon, ezért minden tiszta, dokumentált megjelenése különleges. Nincs nagy populációja, így egy-egy ilyen fotó kivételes lehetőséget ad a természetrajzi megfigyelésekre, és megerősíti, hogy a faj természetes módon jelen van a térségben.

Az eredeti fotót megtekinthetik a NOOL oldalán.

