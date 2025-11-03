Így néz ki most a Fátyol-vízesés – sokkoló felvételek a Szalajka-völgyből – videó

A Szilvásváradon található, világszerte ismert Fátyol-vízesés most alig zubog. A helyi forrásokat nem tölti fel elegendő csapadék, a föld pedig elnyeli a kevés esőt, mielőtt az a patakmederbe jutna. A Bükk nevezetes természeti kincse így szinte teljesen kiszáradt.

A Fátyol-vízesés medre szinte teljesen kiszáradt a Szalajka-völgyben

Fotó: Facebook / MetFigyelő

Miért nincs víz a Fátyol-vízesésben?

A Fátyol-vízesés vízellátását a Bükk hegység forrásai biztosítják, amelyek a csapadékmennyiségtől függnek. Az elmúlt hónapokban kevés eső esett, a talaj pedig beszívta a nedvességet, mielőtt az elérhette volna a patakmedret. Emiatt a Felső-tó és a források vízhozama jelentősen csökkent, így a vízesés szinte teljesen kiszáradt.

A helyi szakértők szerint a helyzet csak tartós, bőséges csapadék hatására javulhat, amikor a föld vízzel telítődik, és újra megindul a lefolyás a meder irányába.

Hogyan hat a szárazság a Szalajka-völgyre?

A vízhiány nemcsak a vízesést, hanem a völgy teljes ökoszisztémáját is érinti. A turisták szerint a táj továbbra is gyönyörű, de a vízesés hiánya miatt sokan csalódottan távoznak. A szakemberek remélik, hogy a téli csapadék feltölti majd a forrásokat, és a Fátyol-vízesés újra teljes pompájában lesz látható.

