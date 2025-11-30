Fénykomppal szelhetjük át a Balatont január végéig

A fénykompon való utazásnak mindössze egyetlen feltétele van, mégpedig az, hogy a Balatonon való átkelést arra a járatra időzítsük, amelyet sok-sok égősorral díszítettek fel, és amely reggel 7 és 8:15 között, illetve délután 16 és 17:15 között közlekedik, hívta fel a figyelmet a sonline.hu.

Balatoni Hajózási Zrt.

Szántód és Tihany között jár a fénykomp

A BAHART fénykompja Szántódrév és Tihanyrév között szállítja a gépjárműveket és az utasokat 2025. november 29. és 2026. január 31. között – osztotta meg a hírt a Balatoni Hajózási Zrt. Az első utat szombaton tette meg a különleges hajó. A kompok jelenleg hétköznap 60 percenként, hétvégén 30 percenként közlekednek.

Aktuális kompmenetrend

November 24. és december 19. között: HÉTKÖZNAP Szántódrévből indul: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 Tihanyrévből indul: 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15 HÉTVÉGÉN Szántódrévből indul: 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Tihanyrévből indul: 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15

