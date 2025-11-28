Délután 4-től indul a fényvillamos Budapesten! Mutatjuk a menetrendet!

Elrajtolt az ünnepi időszak egyik legjobban várt tömegközlekedési különlegessége: ma elindul a fényvillamos, amely több kilométernyi fényfüzérrel és ragyogó díszekkel teszi felejthetetlenné a budapesti utazást. A fényvillamos minden évben ezrek kedvenc adventi programja, hiszen a hétköznapi villamosozást melegséggel, csillogással és igazi ünnepi varázslattal tölti meg – tájékoztat a BKK.

Ma gördül ki a fényvillamos

Fotó: Youtube / képkivágás

Elindult a fényvillamos – itt követheti, merre jár

A fényvillamos november 28. és január 6. között közlekedik naponta délután 4 órától egészen késő estig. A feldíszített jármű nemcsak látványában különleges: normál díjszabás mellett, érvényes jeggyel vagy bérlettel bárki felszállhat rá, így az ünnepi élmény külön költség nélkül élvezhető.

Menetrend

Fotó: BKK

Fényvillamos Budapesten: ünnepi hangulat minden megállónál

A fényvillamos útvonalai és megállói naponta változhatnak, ezért a BKK valós idejű követést is biztosít az érdeklődőknek. Aki szeretné elkapni a fényárban úszó járművet, online is figyelheti, mikor ér a közelébe. A fényvillamos mellett idén fénytrolik, egy ragyogó fogaskerekű és a Mikulásbusz is csatlakozik az ünnepi flottához.

Ünnepi járatok a téli esték varázsáért

A fényvillamos mellett további öt csillogó villamos, a Mikulástroli és a Mikulásbusz is közlekedik, így a város több pontján találkozhatunk díszkivilágított járművekkel. A ragyogó járatok minden korosztálynak élményt nyújtanak, és az adventi hétvégék kihagyhatatlan programjává váltak.

Ilyen finomságok várnak ránk az ünnepi időszakban

Az adventi vásárok elmaradhatatlan részei a gőzölgő, illatos finomságok, amelyek már messziről odavonzzák a látogatókat. A forralt bor édes-fűszeres aromája keveredik a kürtőskalács karamellizált illatával, miközben a frissen sült kolbász és a ropogós lángos a hideg téli estéken is garantáltan jókedvre derít. Mutatjuk a karácsonyi vásár legfinomabb fogásait, amelyek nélkül sokaknak nem is lenne teljes az ünnepi hangulat.

Európa legszebb karácsonyi vásár ai 2025-ben

Ha advent idején útnak indulnál, hogy magadba szívd a karácsony vásárok igazi hangulatát, ez a lista garantáltan meghozza a kedved az ünnepi utazáshoz.