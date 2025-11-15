Kiderült, miért betegszik meg annyi férfi – sokkoló felfedezés

A férfiak egészségmagatartását évtizedek óta egy nagyon jellegzetes mintázat formálja: az elkerülés. Nem beszélni a nehézségekről, „nem foglalkozni vele”, félretenni az érzéseket, teljesíteni, továbbmenni. Ez evolúciós és társadalmi gyökerű megküzdési mód, de hosszú távon komoly pszichés és testi következményekkel járhat. Az érzelmek elnyomása ugyanis nem tűnés: testi csatornákon tör utat magának.

Fotó: Unsplash

A férfiak rejtett terhei: amikor a kimondatlan érzelmek testben csapódnak le

Nem véletlen, hogy a férfiak körében magasabb az olyan szomatikus tünetek aránya, mint a magas vérnyomás, a stressz okozta alvászavar, vagy akár az erektilis diszfunkciók. Utóbbi kifejezetten jó példája a test–lélek kölcsönhatásának: amikor egy férfi teljesítménynyomással küzd, szorong, vagy érzelmileg túlterhelt, az akaratlanul is hat a keringésre, az érrendszer állapotára, a szexuális működésre.

Ezért is fontos, hogy pszichológiai segítségkérés mellett kardiológiai kivizsgálás is történjen – a két sík ugyanis gyakran összefügg, és csak együtt hozhat valódi megoldást.

A férfiakat egyszerre több – sokszor egymásnak ellentmondó – szerepelvárás éri: legyenek erősek, de legyenek érzelmileg jelenlévők, legyenek anyagi támaszok, legyenek jó apák, legyenek kiváló teljesítők a munkában és közben maradjanak „férfiasak” egy olyan világban, amelyben ez a fogalom is folyamatos átalakulásban van.

Miközben a női szerepek változásáról rengeteget beszélünk (jogosan), a férfiak belső terheiről jóval kevesebb szó esik. Pedig a teljesítménycentrikus identitás ára gyakran a krónikus stressz, a kapcsolati távolság és a testi tünetek megjelenése. A férfiak nagy része megtanulta: a gyengeség kimondása veszélyes. Így viszont a valódi önismereti munka, a segítségkérés is késik – sokszor túl későn érkezik.

Pedig a segítségkérés életet is menthet: modern férfi egészség lényege nem az, hogy mindig erősnek kell lenni – hanem az, hogy nem kell egyedül erősnek lenni.