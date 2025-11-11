Férfiegészség: tíz dolog, amikre mindig érdemes figyelni

Dr. Gustavo Cardoso Guimarães onkológiai sebész az urológiai betegségek, a daganatos megbetegedések és a robot-asszisztált sebészeti eljárások területére specializálódott. A brazil orvos gyakran publikál a férfi egészség és a prosztatarák-megelőzése témákban, így érdemes odafigyelni arra, hogy mit gondol a férfiegészség megőrzéséről.
A férfiegészség alapjai
Dr. Cardoso Guimarães 10 pontban szedte össze, hogy a férfiak mit tehetnek egészségük megőrzése érdekében.
- Rendszeres orvosi ellenőrzés:
Sok betegség megelőzhető vagy időben kezelhető. Fontos a kiegyensúlyozott étrend, a testmozgás és a dohányzás, valamint az alkoholfogyasztás kerülése.
- Rendszeres szűrővizsgálatok:
30 éves kortól érdemes megkezdeni az alapvető vizsgálatokat (vérkép, vércukor, koleszterin, vérnyomás, vizeletvizsgálat stb.). 50 éves kor felett évente ajánlott a prosztata ellenőrzése.
- Prosztata-vizsgálat:
A prosztatarák a második leggyakoribb daganat férfiaknál. Az urológus határozza meg a vizsgálatok gyakoriságát – általában 50 éves kortól (vagy 45-től, ha van családi előfordulás).
- Tudni kell, hogy a férfiakat is érintheti az emlőrák:
Ritka, de előfordul. Ha csomó, fájdalom vagy váladékozás jelentkezik a mellbimbónál, orvosi vizsgálat javasolt.
- Megfelelő péniszhigiénia:
A mindennapos tisztálkodás (vízzel és enyhe szappannal) megelőzheti a fertőzéseket és akár a péniszrákot is. Fontos a fityma alatti terület alapos, de óvatos tisztítása.
- Fimózis (fitymaszűkület) kezelése:
Ha a fityma nem húzható hátra, az akadályozhatja a higiéniát és fertőzésekhez vezethet. Tartós fimózis esetén műtét javasolt.
- Here-önvizsgálat:
A hererák ritka, de gyorsan fejlődhet. Pubertás után ajánlott havonta önvizsgálatot végezni, és bármilyen elváltozás esetén orvoshoz fordulni.
- Óvszer használata:
Az óvszer véd a nemi úton terjedő fertőzésektől, például HIV-től és szifilisztől, bár a HPV-t nem mindig előzi meg teljesen.
- Oltások naprakészen tartása:
A védőoltások, például a hepatitis B és a HPV elleni vakcina, életmentőek lehetnek.
- Mentális egészség fontossága:
A férfiak gyakran nem kérnek segítséget lelki problémáik esetén. A pszichológiai támogatás és a nyílt kommunikáció alapvető az egészséges élethez.
Előnyben a nők
Egy tanulmány arra hívja fel a figyelmet, hogy a nők a férfiakhoz képest kevesebb testmozgással is látványos egészségügyi előnyöket érhetnek el.
Végzetes lehet a férfi büszkeség
Egy másik tanulmány szerint a „férfiasság” éveket vesz el a férfiak életéből, részben azért, mert túl büszkék ahhoz, hogy orvoshoz forduljanak fizikai problémáikkal.