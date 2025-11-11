Férfiegészség: tíz dolog, amikre mindig érdemes figyelni

Dr. Gustavo Cardoso Guimarães onkológiai sebész az urológiai betegségek, a daganatos megbetegedések és a robot-asszisztált sebészeti eljárások területére specializálódott. A brazil orvos gyakran publikál a férfi egészség és a prosztatarák-megelőzése témákban, így érdemes odafigyelni arra, hogy mit gondol a férfiegészség megőrzéséről.

A férfiegészség is fontos, ezért tenni kell érte

Fotó: Unsplash

A férfiegészség alapjai

Dr. Cardoso Guimarães 10 pontban szedte össze, hogy a férfiak mit tehetnek egészségük megőrzése érdekében.

Rendszeres orvosi ellenőrzés:

Sok betegség megelőzhető vagy időben kezelhető. Fontos a kiegyensúlyozott étrend, a testmozgás és a dohányzás, valamint az alkoholfogyasztás kerülése. Rendszeres szűrővizsgálatok:

30 éves kortól érdemes megkezdeni az alapvető vizsgálatokat (vérkép, vércukor, koleszterin, vérnyomás, vizeletvizsgálat stb.). 50 éves kor felett évente ajánlott a prosztata ellenőrzése. Prosztata-vizsgálat:

A prosztatarák a második leggyakoribb daganat férfiaknál. Az urológus határozza meg a vizsgálatok gyakoriságát – általában 50 éves kortól (vagy 45-től, ha van családi előfordulás). Tudni kell, hogy a férfiakat is érintheti az emlőrák:

Ritka, de előfordul. Ha csomó, fájdalom vagy váladékozás jelentkezik a mellbimbónál, orvosi vizsgálat javasolt. Megfelelő péniszhigiénia:

A mindennapos tisztálkodás (vízzel és enyhe szappannal) megelőzheti a fertőzéseket és akár a péniszrákot is. Fontos a fityma alatti terület alapos, de óvatos tisztítása. Fimózis (fitymaszűkület) kezelése:

Ha a fityma nem húzható hátra, az akadályozhatja a higiéniát és fertőzésekhez vezethet. Tartós fimózis esetén műtét javasolt. Here-önvizsgálat:

A hererák ritka, de gyorsan fejlődhet. Pubertás után ajánlott havonta önvizsgálatot végezni, és bármilyen elváltozás esetén orvoshoz fordulni. Óvszer használata:

Az óvszer véd a nemi úton terjedő fertőzésektől, például HIV-től és szifilisztől, bár a HPV-t nem mindig előzi meg teljesen. Oltások naprakészen tartása:

A védőoltások, például a hepatitis B és a HPV elleni vakcina, életmentőek lehetnek. Mentális egészség fontossága:

A férfiak gyakran nem kérnek segítséget lelki problémáik esetén. A pszichológiai támogatás és a nyílt kommunikáció alapvető az egészséges élethez.

