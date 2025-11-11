Hírlevél

Férfiegészség: tíz dolog, amikre mindig érdemes figyelni

A férfiak általában kevesebb figyelmet fordítanak az egészségükre és az öngondoskodásra, mint a nők. Mutatjuk, mikre érdemes odafigyelni a férfiegészség megőrzése érdekében.
Dr. Gustavo Cardoso Guimarães onkológiai sebész az urológiai betegségek, a daganatos megbetegedések és a robot-asszisztált sebészeti eljárások területére specializálódott. A brazil orvos gyakran publikál a férfi egészség és a prosztatarák-megelőzése témákban, így érdemes odafigyelni arra, hogy  mit gondol a férfiegészség megőrzéséről.

A férfiegészség is fontos – Fotó: Unsplash
A férfiegészség is fontos, ezért tenni kell érte
Fotó: Unsplash

A férfiegészség alapjai 

Dr. Cardoso Guimarães 10 pontban szedte össze, hogy a férfiak mit tehetnek egészségük megőrzése érdekében. 

  1. Rendszeres orvosi ellenőrzés: 
    Sok betegség megelőzhető vagy időben kezelhető. Fontos a kiegyensúlyozott étrend, a testmozgás és a dohányzás, valamint az alkoholfogyasztás kerülése.
  2. Rendszeres szűrővizsgálatok: 
    30 éves kortól érdemes megkezdeni az alapvető vizsgálatokat (vérkép, vércukor, koleszterin, vérnyomás, vizeletvizsgálat stb.). 50 éves kor felett évente ajánlott a prosztata ellenőrzése.
  3. Prosztata-vizsgálat: 
    A prosztatarák a második leggyakoribb daganat férfiaknál. Az urológus határozza meg a vizsgálatok gyakoriságát – általában 50 éves kortól (vagy 45-től, ha van családi előfordulás).
  4. Tudni kell, hogy a férfiakat is érintheti az emlőrák: 
    Ritka, de előfordul. Ha csomó, fájdalom vagy váladékozás jelentkezik a mellbimbónál, orvosi vizsgálat javasolt.
  5. Megfelelő péniszhigiénia: 
    A mindennapos tisztálkodás (vízzel és enyhe szappannal) megelőzheti a fertőzéseket és akár a péniszrákot is. Fontos a fityma alatti terület alapos, de óvatos tisztítása.
  6. Fimózis (fitymaszűkület) kezelése: 
    Ha a fityma nem húzható hátra, az akadályozhatja a higiéniát és fertőzésekhez vezethet. Tartós fimózis esetén műtét javasolt.
  7. Here-önvizsgálat: 
    A hererák ritka, de gyorsan fejlődhet. Pubertás után ajánlott havonta önvizsgálatot végezni, és bármilyen elváltozás esetén orvoshoz fordulni.
  8. Óvszer használata: 
    Az óvszer véd a nemi úton terjedő fertőzésektől, például HIV-től és szifilisztől, bár a HPV-t nem mindig előzi meg teljesen.
  9. Oltások naprakészen tartása: 
    A védőoltások, például a hepatitis B és a HPV elleni vakcina, életmentőek lehetnek.
  10. Mentális egészség fontossága: 
    A férfiak gyakran nem kérnek segítséget lelki problémáik esetén. A pszichológiai támogatás és a nyílt kommunikáció alapvető az egészséges élethez.

Előnyben a nők

Egy tanulmány arra hívja fel a figyelmet, hogy a nők a férfiakhoz képest kevesebb testmozgással is látványos egészségügyi előnyöket érhetnek el.

Végzetes lehet a férfi büszkeség 

Egy másik tanulmány szerint a „férfiasság” éveket vesz el a férfiak életéből, részben azért, mert túl büszkék ahhoz, hogy orvoshoz forduljanak fizikai problémáikkal. 

 

