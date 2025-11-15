Súlyos, veszélyes betegség támad Magyarországon

Nagyon rossz hír érkezett Szabolcs‑Szatmár‑Bereg vármegyéből, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGK) legfrissebb adatai szerint drasztikusan megnőtt a hepatitis-fertőzések aránya, különös tekintettel a hepatitis A-vírusra.

Oltással megelőzhet a hepatitis A-fertőzés terjedése

Fotó: Shutterstock/chemical industry

A fertőzések az elmúlt időszakban olyan közösségekben is felütötték fejüket, mint az óvodák, ami azt jelzi, hogy a kórokozó emberről emberre gyorsan terjedhet.

A betegség különösen veszélyes, mert a fertőzött személy már a tünetek megjelenése előtt körülbelül két héttel, valamint a tünetek elmúltát követően is egy héten át fertőzőképes lehet.

Ilyenkor különösen fontos az óvintézkedések betartása: ne használjon közös evőeszközt vagy törölközőt, és kerüljön el a szoros testi kontaktust másokkal. Ha kisgyermek fertőződött, a közösségi helyekről történő időleges kivonása – például az óvodából – is ajánlott – írja a Szon.

Jobb az elővigyázatosság

Az NNGK több helyen fertőtlenítést rendelt el, fokozott kézmosásra buzdít, és ajánlott a kontaktok számának csökkentése. Ezekre azért van nagy szükség, mert a hepatitis A‑vírus főként szennyezett kéz, víz vagy élelmiszer útján adódik át, és az érintettek gyakran tünetmentesek, miközben továbbfertőzhetnek.

Szerencsére a hepatitis A ellen elérhető védőoltás is van.

A megelőzés kulcsa tehát a higiéniai intézkedések, a közösségek tudatosabb működése és az oltási hajlandóság növelése.

Az év elején is volt fertőzés

Sajnos az idén az év elején is volt hazánkban hepatitis A-járvány. A fertőzéssel leginkább érintett területek: Budapest, Pest és Fejér vármegyék voltak. Az Origo is megírta, hogy az év első két hónapjában a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva hétszeresére nőtt a hepatitis A-fertőzés gyanújával jelentett fertőző betegek száma.