Új szintre léphet a filmipar a magyar–hollywoodi partnerséggel

A United Illusions Virtual Production Studio stratégiai partnerségre lépett a Los Angeles-i Orbital Studios-szal. A két stúdió a jövőben közösen dolgozik azon, hogy tapasztalataikra építve tovább fejlesszék azokat a technikai és produkciós folyamatokat, amelyek még hatékonyabbá tehetik a virtuális filmgyártást, illetve alapot adnak a közös projektek megvalósításához. A partnerség a tudásmegosztásra és a közös innovációra épül, új lehetőségeket teremtve mind az európai, mind az amerikai produkciók számára. Az együttműködés Magyarország pozícióját is tovább erősíti a globális filmiparban, hiszen a magas technológiai színvonal versenyképes gyártási feltételekkel párosul.
A filmipar új korszakát jelzi a fóti stúdió technológiája
A United Illusions – Közép-Európa legnagyobb virtuális filmstúdiója – idén nyílt meg Fóton, és már a megnyitásakor megkapta az ARRI filmtechnológiai vállalat akkreditációját, amellyel világszerte kevesebb mint tíz stúdió rendelkezik. Az itt alkalmazott technológia lényege, hogy a virtuális díszleteket valós időben, LED-falakon vetítik a színészek köré, ami gyorsabb, költséghatékonyabb és fenntarthatóbb gyártást tesz lehetővé. A technológia mára a modern filmgyártás szerves részévé vált, és számos produkcióban alkalmazzák. Aktuális példák között említhető James Gunn új Supermanje, a Brad Pitt főszereplésével készült Forma-1-es film vagy az HBO saját gyártású Sárkányok háza sorozata.
A virtuális filmgyártás lehetőségei ugyanakkor még messze nincsenek teljesen kiaknázva, ezért is kezdődött meg több mint egy éve a tárgyalássorozat a United Illusions és Hollywood egyik legnagyobb virtuális filmstúdiója, az Orbital Studios között. Az együttműködés megszületéséről Simon Zoltán, a fóti stúdió igazgatója mesélt:
„Külön megtiszteltetés számunkra, hogy az Orbital Studios bennünket választott első nemzetközi partnerének, miközben világszerte számos megkeresést kaptak hasonló együttműködésre. Már a stúdió tervezésekor is az volt a célunk, hogy olyan partnerrel dolgozhassunk, aki a virtual production élvonalát képviseli. Az Orbital Studios nemcsak ezt teljesíti, hanem a jövőképünk is ugyanaz: a tapasztalatokra építve tovább fejlesztjük a virtuális filmgyártás folyamatait, hogy még hatékonyabban használjuk ki a technológia kreatív és gyártási előnyeit. valamint a közös fejlesztések és projektek biztosítják, hogy a VP-innováció élvonalában maradjunk.”
A nemzetközi együttműködést november 11-én jelentették be Los Angelesben, a Creative Artists Agency székházában, az American Film Market szakmai eseményhez kapcsolódva. A gálán számos elismert rendező, operatőr és producer vett részt.
Brian Nitzkin, az Orbital Studios üzletfejlesztési alelnöke így fogalmazott:
„Amióta Zoltán néhány évvel ezelőtt először ellátogatott hozzánk Los Angelesbe, folyamatos párbeszédben maradtunk arról, hogyan támogathatnánk egymás munkáját. A virtual production egy olyan új technológia, amely azonnali és pozitív hatást gyakorol a szórakoztatóiparra – gondoljunk csak a kreatív rugalmasságra, a költséghatékonyságra vagy a fenntarthatóságra. Mind az Orbital Studios, mind a United Illusions élen jár abban, hogy ezeket a lehető leghatékonyabb módon beépítse a gyártási folyamatokba.”
A Visual Europe Group-hoz tartozó United Illusions ezzel tovább erősítette nemzetközi jelenlétét, és fontos lépést tett afelé, hogy Magyarország még vonzóbb célponttá váljon a nagy produkciók számára. A partnerség a technológiai fejlődés mellett a szakmai tudás megosztását is szolgálja, erről Botond Szabolcs, a Visual Europe Group vezérigazgatója beszélt:
„A cégcsoport alapítása óta következetesen az innovációt szolgáljuk, hogy ügyfeleink a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást kapják. Ez a partnerség ennek egy újabb mérföldköve. Az Orbital Studios tapasztalt, elhivatott csapatával ráadásul nemcsak a technológiai képességeinket bővítjük, hanem közös képzésekkel a pályakezdő filmeseket is szeretnénk majd támogatni.”
