Meglepő okok állhatnak a gyermekkori fogcsikorgatás mögött

A gyermekkori fogcsikorgatás gyakrabban fordul elő, mint azt sok szülő gondolná, és elsőre ártalmatlan jelenségnek tűnhet. A jelenség azonban nemcsak hangos éjszakai zajt okozhat, hanem fontos jelzés lehet arra, hogy a gyermek szervezetében valami nincs egyensúlyban - írja a Sonline.
Miért érdemes odafigyelni a gyermekkori fogcsikorgatásra?
A szakértők szerint a fogcsikorgatás nem puszta rossz szokás, hanem egy olyan jelzés, amely mögött lelki vagy fizikai ok húzódhat meg. A szülők többnyire csak a hangos éjszakai zajra kapják fel a fejüket, pedig a túlzott terhelés idővel károsíthatja a fogakat, és az állkapocs fejlődését is befolyásolhatja.
A jelenség helyes kezelése ezért kulcsfontosságú, különösen akkor, ha a gyermek tartós stressznek van kitéve vagy fogszabályozási eltérés áll fenn.
Mi vezet a fogcsikorgatás kialakulásához?
A fogcsikorgatás leggyakoribb kiváltó oka a stressz – lehet átmeneti, például iskolai megterhelés vagy családi feszültség, de fennállhat tartós idegterhelés is. Emellett fizikai okok is szerepet játszhatnak, mint a nem megfelelő harapási záródás vagy a fejlődő állkapocs egyensúlytalanságai.
A szakértők ilyenkor nemcsak a tüneteket vizsgálják, hanem azt is, milyen élethelyzet vagy anatómiai tényező idézte elő a szorítást.
Mit tehetnek a szülők?
A fogorvosok az alábbiakat javasolják:
- Hosszabb ideig tartó szoptatás: hat hónapos korig különösen fontos, mert támogatja a fogívfejlődést.
- Rendszeres szűrés: 5–6 éves kortól érdemes fogorvoshoz járni, hogy a fejlődési eltérések időben észlelhetők legyenek.
- Kemény, rágást igénylő ételek: például alma, répa, dió – ezek természetes módon erősítik az állkapcsot.
