Megdőlt egy tévhit a fokhagymával kapcsolatban

A brit szakértők szerint a jellegzetes illatú fokhagyma tele van antioxidánsokkal, C- és B6-vitaminnal, valamint olyan kénvegyületekkel, amelyek erősítik az immunrendszert, csökkenthetik a vérnyomást, sőt még a koleszterinszintre is jótékonyan hathatnak – írja a Daily Mail.

A fokhagyma igazi „szuperélelmiszer”

Fotó: Unsplash

Alexa Mullane táplálkozási szakértő szerint a fokhagyma egyik legfontosabb összetevője az allicin, amely erős antimikrobiális és gyulladáscsökkentő hatású.

A kutatások szerint a fokhagyma segíthet a szervezetnek a baktériumok, vírusok és gombák elleni küzdelemben”

– fogalmazott Mullane.

A szakértő ugyanakkor fontos tévhitet is eloszlatott: nem igaz, hogy egy-két gerezd nyersen elfogyasztva önmagában meggyógyítja a megfázást. Az immunrendszer működéséhez teljes értékű, kiegyensúlyozott étrendre van szükség.

A fokhagyma ugyan rendkívül egészséges, de túlzásba is lehet vinni: a túl sok nyers gerezd könnyen okozhat gyomorpanaszokat, puffadást vagy akár refluxot is. A szakértők szerint bizonyos gyógyszerekkel – például véralvadásgátlókkal – együtt pedig különösen óvatosan kell fogyasztani.

Érdekesség, hogy a fokhagyma hatékonysága nem csak azon múlik, mennyit fogyasztunk belőle, hanem azon is, hogyan készítjük el. Ha a gerezdeket aprítás után legalább 10–15 percig állni hagyjuk, sokkal több allicin keletkezik, így erősebb lesz a pozitív élettani hatás.

A szakértők szerint bár léteznek fokhagyma-kapszulák is, a friss fokhagyma továbbra is verhetetlen: több antioxidáns található benne, és természetes formájában fejti ki legjobban jótékony hatásait.

Szájvíz is készülhet belőle

A fokhagyma bioaktív vegyülete, az allicin széles spektrumú fertőtlenítő hatású, és laboratóriumi vizsgálatokban hatékonynak bizonyult számos szájüregi baktériummal szemben. Ráadásul gyulladáscsökkentő tulajdonságai is ismertek, ami az ínygyulladás mérséklésében kettős előnyt jelenthet.

Megoldás a fokhagymaszagú leheletre

Kiderült, hogy mind a vajzsír, mind a tejfehérje hatékonyabban csillapítja a fokhagyma bűzös illóanyagait, mint a víz. Úgy tűnik, mindkét összetevő „kiváló kezelést" jelent ezekre a bűzös vegyületekre.