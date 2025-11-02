A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleményben tudatta, hogy az Alanex Kft. által csomagolt és forgalmazott több fűszerterméket is kivonnak a forgalomból. Bár a visszahívás oka nem jelent közvetlen élelmiszerbiztonsági kockázatot, a vásárlók védelme érdekében az intézkedés azonnal életbe lépett – írja a Baon.

Fűszereket hívott vissza a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (A kép illusztráció.)

Ezek a fűszerek érintettek a visszahívásban:

A döntés az Ízműhely márkájú fűszerkeverékeket érinti, köztük:

Olasz fűszerkeverék (40 g) – minőségmegőrzési idő: 2026.09.16.

Görög gyros fűszersó (90 g) – minőségmegőrzési idő: 2026.09.15.

Ropogós kacsa fűszersó (33 g és 350 g) – minőségmegőrzési idő: 2026.05.23. és 2026.09.15.

Mexikói fűszersó (120 g és 350 g) – minőségmegőrzési idő: 2026.04.07. és 2026.09.04.

A hatóság kéri, hogy senki ne fogyassza el a visszahívásban szereplő termékeket. Az Alanex Kft. az érintett boltokban és online felületein tájékoztatást ad a visszavétel és a termékcserék részleteiről. A hatóság folyamatosan felügyeli a folyamatot, beleértve a termékek megsemmisítését is.

