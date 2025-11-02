Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Látta már?

Megrendítő látvány: így néz ki Tompos Kátya sírja

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) bejelentette, hogy több terméket is visszahívtak az Alanex Kft.-től. A visszahívás négy népszerű fűszert érint, melyek fogyasztását a hatóság nem javasolja, noha közvetlen egészségügyi kockázatot nem jelentenek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi HatóságtermékvisszahívásNKFHfűszernövényfűszerek

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleményben tudatta, hogy az Alanex Kft. által csomagolt és forgalmazott több fűszerterméket is kivonnak a forgalomból. Bár a visszahívás oka nem jelent közvetlen élelmiszerbiztonsági kockázatot, a vásárlók védelme érdekében az intézkedés azonnal életbe lépett – írja a Baon. 

Fűszereket hívott vissza a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság
Fűszereket hívott vissza a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (A kép illusztráció.)

Ezek a fűszerek érintettek a visszahívásban: 

A döntés az Ízműhely márkájú fűszerkeverékeket érinti, köztük: 

  • Olasz fűszerkeverék (40 g) – minőségmegőrzési idő: 2026.09.16. 
  • Görög gyros fűszersó (90 g) – minőségmegőrzési idő: 2026.09.15. 
  • Ropogós kacsa fűszersó (33 g és 350 g) – minőségmegőrzési idő: 2026.05.23. és 2026.09.15. 
  • Mexikói fűszersó (120 g és 350 g) – minőségmegőrzési idő: 2026.04.07. és 2026.09.04. 

A hatóság kéri, hogy senki ne fogyassza el a visszahívásban szereplő termékeket. Az Alanex Kft. az érintett boltokban és online felületein tájékoztatást ad a visszavétel és a termékcserék részleteiről. A hatóság folyamatosan felügyeli a folyamatot, beleértve a termékek megsemmisítését is. 

Ez a három gyógynövény-illóolaj csodát tesz a légutakkal

A gyógynövény-illóolaj nem csupán kellemes illatot áraszt, hanem valódi gyógyító ereje is van. Influenzás szezonban három olaj különösen hatásos: a kakukkfű, a levendula és a borsmenta. Ez a trió nem véletlenül kapta az „aranyhármas” nevet — baktérium- és vírusölő, fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő hatásuk miatt gyors enyhülést nyújtanak a felsőlégúti megbetegedésekre.

 Gyakran fáj a gyomra? Ez az étel gyors segítséget nyújt

A savanyú káposzta nem csupán hagyományos magyar köret, az erjesztés során keletkező probiotikumok, enzimek és rostanyagai révén aktív szerepet vállalhat az emésztés- és gyomorbarát táplálkozásban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!