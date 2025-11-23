Jön a tél, mindig ugyanonnan támad a néma gyilkos

Sokan háztartási hulladékkal próbálnak fűteni, ami két hét alatt annyi kátrányt és kormot rak le a kéményben, mint fél év alatt a jó minőségű fával való fűtés. Ez a réteg bármikor lángra kaphat, és percek alatt a tetőre terjedhet. A szakértők szerint egy rosszul záró ajtó, egy repedés vagy egy kihagyott tisztítás is elég a tragédiához - tájékoztat a Sonline.

A fűtés miatt már több tucat ház égett le!

Fotó: Pexels

A fűtés biztonsági alapja: egy félórás ellenőrzés

A lakástüzek többsége megelőzhető lenne egy mindössze 30 perces, ingyenes kéményellenőrzéssel, amelyet a családi házakban élőknek már maguknak kell kérniük:

Telefonon: 1818 → 9-es menüpont → 1-es menüpont

Online: kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

Szén-monoxid: a fűtés láthatatlan veszélye

A hibás kémény visszaengedheti a szén-monoxidot, amely szinte észrevétlenül okoz mérgezést. A szakemberek szerint minden otthonba kellene füst- és CO-érzékelő, mert egyetlen sípolás életet menthet.

A statisztikák azt üzenik: a fűtés nem játék. A gondatlanság percek alatt okozhat tüzet, de a megelőzés csupán fél órába kerül.

Klímás fűtés: tényleg olcsóbb?

Egyre többen keresik a gázfűtés alternatíváját. Sok háztartásban a klímás fűtés vált a tél fő megoldásává. Csakhogy ha nem figyelünk néhány alapvető szabályra, a takarékosság helyett kellemetlen meglepetések érhetik — akár a hőérzetben, akár a villanyszámlán.

Senki sem szeret fázni, különösen nem a hálószobában. A fűtés azonban több kárt is okozhat, mint gondolná – főleg, ha egész éjjel megy.