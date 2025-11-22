Ilyen még nem volt: ez az első robotasszisztált gerincműtét Magyarországon

A Budapesti dr. Manninger Jenő Baleseti Központban végezték el az első robotasszisztenciával támogatott gerincműtétet. A 48 éves férfi egy agresszív gerincdaganat miatt egyik napról a másikra veszítette el a járóképességét, ám az innovatív technológiával végzett beavatkozásnak köszönhetően már önállóan tud mozogni. A szakemberek szerint a robottechnológia a gerincsebészet pontosságát, biztonságát és eredményességét is jelentősen növelheti.

Viola Árpád, az első magyarországi robotasszisztált gerincsebészeti beavatkozást végző idegsebész, az intézmény főigazgatója sajtótájékoztatót tart a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központban 2025. november 21-én. A műtétet egy 48 éves gerincdaganatos férfin végezték el, a beavatkozás során segítségükre volt egy intraoperatív CT-vizsgáló és a robot - Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztőség

A gerincműtét, amely új korszakot nyithat a hazai orvoslásban

Viola Árpád főigazgató és idegsebész elmondta, hogy a komplex gerincműtét két részből állt: először a robot és az intraoperatív CT segítségével megtervezték a teljes műtéti folyamatot, majd a daganat eltávolításakor a robot pontosan segítette az eszközök elhelyezését.

A beavatkozás 2,5–3 órán át tartott, és az eredmény kiemelkedően sikeres lett: a beteg állapota stabil, mobilitása jelentősen javult.

Miért fontos a robotasszisztált gerincműtét?

A technológia több szempontból is óriási előrelépés:

a beültetett implantátumok milliméter pontossággal kerülnek a helyükre,

kisebb műtéti metszést igényel, ezáltal csökken a fertőzés és szövődmények kockázata,

a személyzetet nem terheli sugárzás,

a betegbiztonság összességében jelentősen nő.

A központ egy német és egy amerikai robotrendszert is tesztelt, hogy eldöntsék, melyik felel meg legjobban a hazai ellátás igényeinek.

A jövő: robotsebészeti központ Budapesten?

A Fiumei úti intézmény évente több mint ezer gerincsérültet lát el, így ideális helyszíne lehet egy modern robotsebészeti központ kialakításának. A gerincműtét során alkalmazott robot mintegy 480 millió forintba kerül, a teljes műtőinfrastruktúra pedig 1,2 milliárd forintot igényelne – ennek 60 százalék – a már kiépítésre került.

A szakemberek bíznak abban, hogy a döntéshozók támogatják a beruházást, hiszen a technológia hosszú távon jelentős eredményeket hozhat a magyar betegellátásban.

