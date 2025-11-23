Ön meg tudja különböztetni az ehető és nem ehető bakonyi gombákat egymástól?

Az ehető gombák és a mérgező gombák közt is igazán különleges kinézetűeket találunk a Bakonyban. Egy túra során megcsodálhatjuk az ott rejlő fajok szépségét. Érdemes emiatt is minél több gombafajt megismerni. Győri Krisztina gombaszakellenőr segítségével a Veol három, a Bakonyban gyakran előforduló gombafajt mutatott be.

Az egyik különleges kinézetű bakonyi gomba a korallszerű, ízletes kucsmagomba, ami emberi fogyasztásra is alkalmas – Fotó: Vadgomba – Kisalföld és Bakony

Bakonyi gomba – Egy nagy üreg van a belsejében

Az ízletes kucsmagomba kucsmáján méhsejtszerű bemélyedések vannak. Sárgás, bőrszínű, szürkésbarna. Egy nagy üreg tulajdonképpen ez a gomba, a tönkjével együtt.

A tönk fehér, viaszszerű, törékeny. Az ízletes kucsmagomba – nevéből is látszik – ehető, jóízű, jó szagú. Ligeterdőkben, nedves talajú bokros helyeken találhatunk rá márciusban, áprilisban.

Zselés képződmény tűlevelűek korhadó ágain

A narancsszínű enyves-korallgomba nevezhető narancsszínű álkorallgombának is.

Nem ehető,

korallszerűen elágazó, rövid tönkrésze van, kettős vagy hármas elágazásokkal.

Felszíne sima, nyálkás, színe narancssárga.

Húsa porcos, kívül zselés,

nincs jellemző íze, szaga.

Tűlevelű fák korhadó ágain jelenik meg, seregestől,

júniustól októberig elterjedt.

Gyakori őszi gomba, pontosabban ősszel is láthatjuk, de ne szedjük!

A narancsszínű enyves-korallgomba szintén valamilyen mélytengeri növénynek tűnik, vigyázni kell vele, tilos megenni! Fotó: Vadgomba – Kisalföld és Bakony

Gömb alakba rendeződött fodrok

Nagyon finom és keresett gombája a fenyveseknek a fodros káposztagomba. Gömb alakba rendeződött fodrokból áll, és először krémszínű, később okkeressé válik. Ehető, kellemes szagú, ízű. Fenyők tövében találhatunk rá. Könnyen összekeverhető a leveles káposztagombával.

A fodros káposztagomba gömb alakba rendeződött fodrokból áll

Fotó: Vadgomba – Kisalföld és Bakony

