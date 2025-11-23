Ön meg tudja különböztetni az ehető és nem ehető bakonyi gombákat egymástól?

Az ehető gombák és a mérgező gombák közt is igazán különleges kinézetűeket találunk a Bakonyban. Egy túra során megcsodálhatjuk az ott rejlő fajok szépségét. Érdemes emiatt is minél több gombafajt megismerni. Győri Krisztina gombaszakellenőr segítségével a Veol három, a Bakonyban gyakran előforduló gombafajt mutatott be.
Bakonyi gomba – Egy nagy üreg van a belsejében
Az ízletes kucsmagomba kucsmáján méhsejtszerű bemélyedések vannak. Sárgás, bőrszínű, szürkésbarna. Egy nagy üreg tulajdonképpen ez a gomba, a tönkjével együtt.
A tönk fehér, viaszszerű, törékeny. Az ízletes kucsmagomba – nevéből is látszik – ehető, jóízű, jó szagú. Ligeterdőkben, nedves talajú bokros helyeken találhatunk rá márciusban, áprilisban.
Zselés képződmény tűlevelűek korhadó ágain
A narancsszínű enyves-korallgomba nevezhető narancsszínű álkorallgombának is.
- Nem ehető,
- korallszerűen elágazó, rövid tönkrésze van, kettős vagy hármas elágazásokkal.
- Felszíne sima, nyálkás, színe narancssárga.
- Húsa porcos, kívül zselés,
- nincs jellemző íze, szaga.
- Tűlevelű fák korhadó ágain jelenik meg, seregestől,
- júniustól októberig elterjedt.
- Gyakori őszi gomba, pontosabban ősszel is láthatjuk, de ne szedjük!
Gömb alakba rendeződött fodrok
Nagyon finom és keresett gombája a fenyveseknek a fodros káposztagomba. Gömb alakba rendeződött fodrokból áll, és először krémszínű, később okkeressé válik. Ehető, kellemes szagú, ízű. Fenyők tövében találhatunk rá. Könnyen összekeverhető a leveles káposztagombával.
Halálos vírus rejtőzik egy gombában, már a WHO is aggódik
Az Origón nemrég írtunk arról, hogy meglepő eredményre jutott egy friss kutatás: az emberre is veszélyes Aspergillus fumigatus gombában egy vírus rejtőzik. Ez az együttműködés jelentősen fokozza a gomba pusztító erejét, ám a vírus célzott kiiktatása áttörést hozhat a halálos gombafertőzés kezelésében.
Ön tudja, mi mindent gyógyít a gomba?
Az Origón korábban arról is beszámoltunk, hogy a klasszikus gombás ételek – mint a rántott gombafejek, gombapörkölt és gombaleves – mellett az éttermek, hobbiszakácsok is igyekeznek izgalmas fogásokat kitalálni. Annál is inkább, mert a kalapos alapanyag vitaminokban és ásványi anyagokban is rendkívül gazdag; a vargánya az influenza ellen, a téli laska a rákmegelőzésben kiváló.