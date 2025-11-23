Hírlevél

Rendkívüli

Itt a vége! Trump ultimátumot adott Zelenszkijnek – videó

Találtak valamit a Marson, aminek nem volna szabad ott lennie

gomba

Ön meg tudja különböztetni az ehető és nem ehető bakonyi gombákat egymástól?

Tündéri kinézetük ne tévesszen meg senkit! A bakonyi gomba érdekes formákkal ajándékoz meg minket, de nem mind ártalmatlan, ismeretük éppen ezért fontos, életmentő lehet.
Az ehető gombák és a mérgező gombák közt is igazán különleges kinézetűeket találunk a Bakonyban. Egy túra során megcsodálhatjuk az ott rejlő fajok szépségét. Érdemes emiatt is minél több gombafajt megismerni. Győri Krisztina gombaszakellenőr segítségével a Veol három, a Bakonyban gyakran előforduló gombafajt mutatott be.

gomba
Az egyik különleges kinézetű bakonyi gomba a korallszerű, ízletes kucsmagomba, ami emberi fogyasztásra is alkalmas – Fotó: Vadgomba – Kisalföld és Bakony

Bakonyi gomba – Egy nagy üreg van a belsejében

Az ízletes kucsmagomba kucsmáján méhsejtszerű bemélyedések vannak. Sárgás, bőrszínű, szürkésbarna. Egy nagy üreg tulajdonképpen ez a gomba, a tönkjével együtt. 

A tönk fehér, viaszszerű, törékeny. Az ízletes kucsmagomba – nevéből is látszik – ehető, jóízű, jó szagú. Ligeterdőkben, nedves talajú bokros helyeken találhatunk rá márciusban, áprilisban.

Zselés képződmény tűlevelűek korhadó ágain

A narancsszínű enyves-korallgomba nevezhető narancsszínű álkorallgombának is.

  • Nem ehető,
  • korallszerűen elágazó, rövid tönkrésze van, kettős vagy hármas elágazásokkal.
  • Felszíne sima, nyálkás, színe narancssárga.
  • Húsa porcos, kívül zselés,
  • nincs jellemző íze, szaga. 
  • Tűlevelű fák korhadó ágain jelenik meg, seregestől,
  • júniustól októberig elterjedt.
  • Gyakori őszi gomba, pontosabban ősszel is láthatjuk, de ne szedjük!
gomba
A narancsszínű enyves-korallgomba szintén valamilyen mélytengeri növénynek tűnik, vigyázni kell vele, tilos megenni!                                                    Fotó: Vadgomba – Kisalföld és Bakony

Gömb alakba rendeződött fodrok

Nagyon finom és keresett gombája a fenyveseknek a fodros káposztagomba. Gömb alakba rendeződött fodrokból áll, és először krémszínű, később okkeressé válik. Ehető, kellemes szagú, ízű. Fenyők tövében találhatunk rá. Könnyen összekeverhető a leveles káposztagombával.

gomba
A fodros káposztagomba gömb alakba rendeződött fodrokból áll
Fotó: Vadgomba – Kisalföld és Bakony

