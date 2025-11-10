Gordon Ramsay Budapesten fedezte fel a magyar ízeket

A gasztronómia szerelmesei örülhettek, amikor kiderült: Gordon Ramsay Budapesten töltött néhány napot. A Michelin-csillagos sztárséf két különleges helyet is felkeresett a fővárosban – az egyik látogatásról fotó, a másikról pedig videó is készült.

Gordon Ramsay Budapesten járt

Fotó: ROBYN BECK / AFP

Mit keresett Gordon Ramsay Budapesten?

A világhírű séfet először a St. Andrea Wine & Skybar vendégeként látták. Később saját TikTok-csatornáján osztott meg egy videót, amelyet a Hungarian Hell’s Kitchen étteremben rögzített. A bejegyzéshez pedig csak ennyit írt: „Things you find… no lamb sauce was found here in Budapest.”

A rövid, de annál hatásosabb poszt futótűzként terjedt a közösségi médiában. Sokan arra tippelnek, hogy a Michelin-csillagos séf akár új projekt miatt is járt a magyar fővárosban, míg mások szerint csak egy spontán gasztrotúrát tett, hogy felfedezze a budapesti éttermek kínálatát.

Rettegett betegség miatt kellett kés alá feküdnie a sztárséfnek

Gordon Ramsay újabb, egészen másfajta harcot vív – ezúttal nem a konyhában. A világhírű sztárséf arcán látható varratok mögött egy komoly beavatkozás áll, amelyről maga Ramsay osztott meg felvételeket. A rajongók megrendülten reagáltak, amikor kiderült, milyen betegség miatt kellett kés alá feküdnie. Bár a tévés szakács most is megőrizte jellegzetes humorát, posztja mögött komoly üzenet rejlik – egy figyelmeztetés, amit senkinek sem szabad félvállról vennie.

Gordon Ramsay halálközeli élményéről mesélt

A világhírű séf homárokat gyűjtött Tasmania partjainál, amikor egy nagy fehér cápával találkozott össze. Gordon Ramsay később megtudta, hogy valójában egy fiatal cápával találkozott.