Elképesztő felfedezés, 750 éves titkot lepleztek le a Margitszigeten

Macsói Bélát legalább három támadó gyilkolta meg a Margitsziget kolostorában, ahol a merénylet után el is temették. A fiatal herceg még karjaival igyekezett kivédeni a fejére és testére sújtó csapásokat, ám a támadók túlereje és kegyetlensége végzetesnek bizonyult. A Focus információi szerint a tragédia egy véres hatalmi játszma része volt: a magyar főurak eltávolították azt az embert, akit a trónra veszélyesnek tartottak. A gyilkosság hátterének megértéséhez fontos látni, milyen erős politikai feszültségek uralták a korszakot.

A gyilkosság helyszínén talált csontok több tucat szúrás nyomát viselték - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Hogyan halt meg Macsói Béla herceg valójában?

A 1272-es támadás rekonstrukcióját Hajdú Tamás és kutatócsoportja végezte el, akik a Margitszigeten 1915-ben feltárt, majd 2018-ban újra előkerült csontokat vizsgálták meg. A herceg maradványait az Forensic Science International: Genetics folyóiratban publikált vizsgálatok alapján azonosították. A genetikai adatok egyértelműen igazolták az Árpád-házi és a Rurikida származást, amely Macsói Béla családfájával teljes összhangban áll.

Milyen sérüléseket szenvedett a meggyilkolt herceg?

A csontokon összesen 26 sérülést azonosítottak: kilencet a koponyán és tizenhetet a testen. Mindegyiket közvetlenül halála előtt szenvedte el.

A herceg halálát súlyos kard- és szablyacsapások okozták, amelyek egyértelműen több támadót feltételeznek.

A fogkővizsgálat alapján a férfi jó életkörülmények között élt: étrendjében hal, hús, búza és árpa szerepelt, izotópmintái pedig azt mutatják, hogy Vukovár és Szerémség vidékén nőtt fel – ez a terület a Macsói Bánsághoz tartozott.

A radiokarbonos vizsgálat első eredményei túl korainak tűntek, mivel 1030–1230 közé tették a halálozást. Később kiderült, hogy a herceg sok tengeri állatot fogyasztott, ami torzította az értékeket. A korrigált adatok 1170–1260 közé helyezik a halál időpontját, ami már összhangban áll a történelmi forrásokkal.

