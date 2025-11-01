Gyógyszer vagy méreg? Az EU új szabályai számos összetevőt kitiltanak

Rengeteg gyógyszert tiltanak be Magyarországon. Jelenleg széles körben használt alapanyag kerül korlátozás alá vagy teljes tiltásra, különösen a nanoformájú fémek, egyes tartósítószerek és a közkedvelt retinoidok esetében – tájékoztat a Pénzcentrum.

Gyógyszer: ezek a kivonások minden háztartást érintenek majd

Fotó: Pexels

Új szabályok a kozmetikumokban – mit érint a változás?

Az Európai Bizottság friss rendeletei szerint 2025. november 1-től az alábbi nanoformájú összetevők teljesen tiltottak lesznek a kozmetikumokban az EU területén:

– sztirol/akrilát kopolimer, nátrium-sztirol/akrilát kopolimer

– réz és rézkolloid

– ezüstkolloid

– arany és aranykolloid származékok

– platina és platinakolloid származékok

Ezeket a termékeket tilos lesz forgalomba hozni, mert az uniós szakértők szerint a nanoformájú részecskék egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

Retinol és társai: csak figyelmeztető jelöléssel árulhatók tovább

A retinol, retinyl-acetát és retinyl-palmitát tartalmú kozmetikumok csak korlátozott mennyiségben értékesíthetők tovább, és kötelező figyelmeztető felirat is kerül a csomagolásra.

2027. május 1-től csak olyan termék maradhat forgalomban, amely mindkét előírásnak megfelel.

Ezzel párhuzamosan a Triclocarban és Triclosan nevű tartósítószerek is csak meghatározott koncentrációban használhatók tovább.

Nanoformájú összetevők korlátozása – miért fontos ez?

A szakértők szerint ezek az apró részecskék könnyebben bejuthatnak a szervezetbe, és kölcsönhatásba léphetnek a sejtek működésével. A szabályozás célja egyértelmű:

megakadályozni minden olyan kockázatot, amely hosszú távon az egészséget veszélyeztetné.

2022: Gyógyszerek visszahívása tragédiák miatt

2022-ben Indonéziában betiltották az összes kanalas orvosságot, miután közel 100 kisgyermek halt meg akut vesekárosodás miatt. A tragédiát olyan szirupos gyógyszerek váltották ki, amelyekben a hatóságok mérgező anyagokat találtak.

2025: Kutatók figyelmeztetnek a vény nélküli gyógyszerek kockázataira

Egy új ausztrál tanulmány szerint bizonyos mindennap használt gyógyszerek – például az ibuprofen és a paracetamol – egyes antibiotikumokkal együtt szedve fokozhatják a baktériumok ellenálló képességét. A kutatók szerint ezért még a vény nélkül kapható szerek esetében is fontos az óvatosság.