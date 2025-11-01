Gyógyszer vagy méreg? Az EU új szabályai számos összetevőt kitiltanak

Rengeteg gyógyszert tiltanak be Magyarországon. Jelenleg széles körben használt alapanyag kerül korlátozás alá vagy teljes tiltásra, különösen a nanoformájú fémek, egyes tartósítószerek és a közkedvelt retinoidok esetében – tájékoztat a Pénzcentrum.
Új szabályok a kozmetikumokban – mit érint a változás?
Az Európai Bizottság friss rendeletei szerint 2025. november 1-től az alábbi nanoformájú összetevők teljesen tiltottak lesznek a kozmetikumokban az EU területén:
– sztirol/akrilát kopolimer, nátrium-sztirol/akrilát kopolimer
– réz és rézkolloid
– ezüstkolloid
– arany és aranykolloid származékok
– platina és platinakolloid származékok
Ezeket a termékeket tilos lesz forgalomba hozni, mert az uniós szakértők szerint a nanoformájú részecskék egészségügyi kockázatot jelenthetnek.
Retinol és társai: csak figyelmeztető jelöléssel árulhatók tovább
A retinol, retinyl-acetát és retinyl-palmitát tartalmú kozmetikumok csak korlátozott mennyiségben értékesíthetők tovább, és kötelező figyelmeztető felirat is kerül a csomagolásra.
2027. május 1-től csak olyan termék maradhat forgalomban, amely mindkét előírásnak megfelel.
Ezzel párhuzamosan a Triclocarban és Triclosan nevű tartósítószerek is csak meghatározott koncentrációban használhatók tovább.
Nanoformájú összetevők korlátozása – miért fontos ez?
A szakértők szerint ezek az apró részecskék könnyebben bejuthatnak a szervezetbe, és kölcsönhatásba léphetnek a sejtek működésével. A szabályozás célja egyértelmű:
megakadályozni minden olyan kockázatot, amely hosszú távon az egészséget veszélyeztetné.
2022: Gyógyszerek visszahívása tragédiák miatt
2022-ben Indonéziában betiltották az összes kanalas orvosságot, miután közel 100 kisgyermek halt meg akut vesekárosodás miatt. A tragédiát olyan szirupos gyógyszerek váltották ki, amelyekben a hatóságok mérgező anyagokat találtak.
2025: Kutatók figyelmeztetnek a vény nélküli gyógyszerek kockázataira
Egy új ausztrál tanulmány szerint bizonyos mindennap használt gyógyszerek – például az ibuprofen és a paracetamol – egyes antibiotikumokkal együtt szedve fokozhatják a baktériumok ellenálló képességét. A kutatók szerint ezért még a vény nélkül kapható szerek esetében is fontos az óvatosság.