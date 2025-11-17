Vége a gyorshajtásnak? Jön az intelligens sebességszabályozó

A gyorshajtás elleni küzdelem fontos eszköze lehet az intelligens sebességszabályozó (ISA). Az USA-ban és hamarosan Magyarországon is tervezik bevezetni ezt a szerkezetet, amely a GPS-alapú adatbázis segítségével automatikusan a megengedett sebességhez igazítja az autó mozgását.

Gyorshajtás elleni új fegyvert szerelhetnek az autókban

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Maga a sebességkorlátozó eszköz körülbelül 570 ezer forintba kerül.

A tervezett szabályozás értelmében azoknak kellene telepíteni a berendezést, akiket öt éven belül legalább kétszer súlyos gyorshajtáson kaptak.

Amennyiben valaki nem szerelteti be a kazettát, és tetten érik, az 600 dolláros (200 ezer forint) büntetésre számíthat – írja a Zaol.

A gyorshajtás az egyik leggyakoribb baleseti ok

A lap megkérdezte Kiss Ambrust, a Magyar Autóklub Nyugat-dunántúli Regionális Szervezetének elnökét, aki szerint támogatandók a sebességtúllépés visszaszorítását célzó kezdeményezések, mivel a gyorshajtás az egyik leggyakoribb baleseti ok.

Hangsúlyozta: bár a technikai megvalósítás nem jelentene nagy akadályt, a jogi kérdések bonyolultak – például a beépítési kötelezettség és az eszköz viselésének időtartama.

Úgy véli, érdemes lenne pilot programot indítani Magyarországon, hogy felmérjék a rendszer biztonsági hatását és társadalmi elfogadottságát. Az intelligens sebességszabályozó szerinte kulcsfontosságú lehet a balesetek számának csökkentésében.

Extrém gyorshajtási esetek

Az Origo a közmúltban összeszedte az extrém gyorshajtási eseteket Magyarországon. A rekorder az M6-os autópályán száguldozott. A rendőrök traffipaxán 277 km/óra jelent. De azt sem árt tudni, hogy mekkorák a gyorshajtásért járó bírságok hazánkban.