Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elkezdődött! Tüntetnek Zelenszkij ellen a Majdanon – képek

Olvasta?

Súlyos, veszélyes betegség támad Magyarországon

gyros

Gyrosrazziát tart a hatóság: sorra buknak meg a büfék

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre több gyrosbüfét érint a hatósági ellenőrzés. Az országos vizsgálat során a gyrost kínáló éttermek közel háromnegyedénél találtak szabálytalanságokat, és néhány egység működését már azonnal felfüggesztették – a fogyasztók egészsége veszélyben lehet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyroshigiéniaiNKFHNemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságételdönerétterem

Nem árt körültekintőnek lenni, hol kapunk be gyorsan egy gyrost, vagy török nevén dörner kebabot.

Gyros fast food shop with empoyees wearing facemasks and gloves. Daily life in the city center of Thessaloniki, the second-largest city in Greece during the Covid-19 Coronavirus era outbreak. Greece after performing well with the virus spreading lifted the protective measures of the lockdown quarantine and traffic restriction. People are seen with face masks, distances and gloves. June 2020 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
A vizsgálat országszerte kiterjednek minden, gyrost kínáló vendéglátóhelyre
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) komoly hatósági fellépésbe kezdett a gyros‑üzleteknél. Az ellenőrzések az elmúlt időszakban feltárt élelmiszer-biztonsági és higiéniai hiányosságokra reagálnak, és országszerte kiterjednek minden, gyrost kínáló vendéglátóhelyre – írja a Bama.

Sok mindent vizsgál a hatóság

A hatóság kiemelt figyelmet fordít az alapanyagok eredetére és nyomon követhetőségére, a tárolási körülményekre, valamint arra, hogy az ételek hőkezelése megfeleljen a szabályoknak. 

Különösen vizsgálják a hús pácolását és azt a folyamatot, amikor a húst nyársra húzzák. 

Emellett az ellenőrök a dolgozók személyi higiéniáját, a munkaterületek tisztaságát, továbbá a fogyasztók allergénekről való tájékoztatását is felülvizsgálják.

Négy gyrosost már bezárattak

Sajnos nagyon is kell ez, mert az eddigi vizsgálatok szomorú képet festenek: az esetek mintegy 70 %-ában találtak olyan hiányosságokat, amelyek veszélyeztethetik a fogyasztók egészségét. Sok súlyos higiéniai hiba volt.

A legszigorúbb intézkedés sem maradt el: négy gyrosbüfé működését felfüggesztették. 

Az ellenőrzések révén az NKFH szeretné garantálni, hogy az ételek ne csak ízletesek, hanem biztonságosak is legyenek a fogyasztók számára.

Az Origo a közelmúltban bemutatta, hogyan készül a görög gyros, a török döner kebab vagy az arab shawarma. A látványos hústorony, melynek jellegzetes, finom illata már messziről érezhető, nem egy darabban érkezik az éttermekbe.

@zestiagreekstreetfood

ngl he spinnin

♬ original sound - Zestia Greek Street Food

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!