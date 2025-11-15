Gyrosrazziát tart a hatóság: sorra buknak meg a büfék

Nem árt körültekintőnek lenni, hol kapunk be gyorsan egy gyrost, vagy török nevén dörner kebabot.

A vizsgálat országszerte kiterjednek minden, gyrost kínáló vendéglátóhelyre

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) komoly hatósági fellépésbe kezdett a gyros‑üzleteknél. Az ellenőrzések az elmúlt időszakban feltárt élelmiszer-biztonsági és higiéniai hiányosságokra reagálnak, és országszerte kiterjednek minden, gyrost kínáló vendéglátóhelyre – írja a Bama.

Sok mindent vizsgál a hatóság

A hatóság kiemelt figyelmet fordít az alapanyagok eredetére és nyomon követhetőségére, a tárolási körülményekre, valamint arra, hogy az ételek hőkezelése megfeleljen a szabályoknak.

Különösen vizsgálják a hús pácolását és azt a folyamatot, amikor a húst nyársra húzzák.

Emellett az ellenőrök a dolgozók személyi higiéniáját, a munkaterületek tisztaságát, továbbá a fogyasztók allergénekről való tájékoztatását is felülvizsgálják.

Négy gyrosost már bezárattak

Sajnos nagyon is kell ez, mert az eddigi vizsgálatok szomorú képet festenek: az esetek mintegy 70 %-ában találtak olyan hiányosságokat, amelyek veszélyeztethetik a fogyasztók egészségét. Sok súlyos higiéniai hiba volt.

A legszigorúbb intézkedés sem maradt el: négy gyrosbüfé működését felfüggesztették.

Az ellenőrzések révén az NKFH szeretné garantálni, hogy az ételek ne csak ízletesek, hanem biztonságosak is legyenek a fogyasztók számára.

