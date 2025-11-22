Halhiány várható karácsonykor? Meglepő adatokat közöltek

Idén a halpusztulás az ország számos pontján jelentkezett, és milliós nagyságrendű veszteséget okozott a termelőknek. A TEOL információi szerint a súlyos helyzet miatt több gazdaság már azt is bejelentette, jövőre nem telepít újra.

A nyári hőség miatt drasztikusan csökkent a hal állomány több tóban - Fotó: Unsplash

Mi okozott tömeges pusztulást a halaknál?

A halpusztulás legfőbb oka az extrém nyári hőség és az aszály volt, amelyek következtében drasztikusan lecsökkent az oldott oxigén szintje a tavakban. Ez önmagában is kritikus, de az algásodás és a tófenékről felszabaduló gázok tovább rontották a helyzetet.

Lesz elég hal karácsonyra, ha több halastó leállítja a telepítést?

Annak ellenére, hogy több halastó bejelentette: jövőre nem lesz telepítés, az idei ünnepi szezonban még várhatóan elegendő mennyiség kerül a piacokra. A legsúlyosabban érintett gazdaságoknál azonban drasztikusan csökkent a kifogható hal mennyisége, így a kínálat helyenként szűkebb lehet.

Mennyibe fog kerülni a hal karácsonykor?

A MA-HAL előrejelzése szerint az élő hal ára 2500–2700 forint között alakul majd kilogrammonként. A feldolgozott termékek – például a szeletelt ponty vagy a harcsafilé – 3500 és 9000 forint között mozoghatnak. A térségek között így is jelentős különbségek lehetnek, és a költségnövekedés miatt több üzlet már most óvatos a decemberi árképzéssel. Ugyanakkor vannak vállalkozások, amelyek – forgalmuk megőrzése érdekében – nem terveznek áremelést az ünnepek előtt.

