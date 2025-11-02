Van élet a halál után – erről szól november másodikának örök üzenete

November eleje a keresztény kultúrkörben az elmúlásról, az emlékezésről és a halál utáni élet dicsőségéről szól. Három fontos ünnepet is ekkor tartanak világszerte: október 31-én halloweennel, november 1-jén mindenszentekkel, november 2-án pedig halottak napja alkalmával emlékeznek meg számos helyen az elhunytakról.

Halottak napja – a csendes emlékezés ünnepe

Bár napjainkban ezen ünnepek szétválasztása egyre nehezebb, különböző mondanivalójuk miatt mégis érdemes külön-külön végiggondolnunk pontos jelentésüket. Míg ugyanis október 31-én és november elsején az örök élet dicsőségét ünnepeljük, addig másodikán gyászolunk és emlékezünk.

Halottak napján az összes elhunyt lélek a figyelem középpontjába kerül, nemcsak magánéleti, de liturgikus szinten is. Öröm és bánat kettőssége kíséri tehát végig ezt az őszi ünnepkört, amelynek végső mondanivalója: van élet a halál után – nemcsak számunkra, hanem meghalt hozzátartozóink számára is. Kiváltképpen a másodikai halottak napja üzeni ezt emberek millióinak. Ebben a cikkben erről a jeles ünnepről kaphatnak pontosabb képet az olvasók.

Az ünnep eredete

A halottak emléknapját Odilo cluny apát vezette be először a hozzá tartozó kolostorokban 998-ban. Az új ünnep célja egyértelmű volt: megemlékezni az elhunyt, de nem megdicsőült (vagyis nem a mennyben lévő) lelkekről. A liturgikus hagyományok is nagyjából eköré az elképzelés köré csoportosultak. Ezen a napon az érintett bencés szerzetesek különösen sokat imádkoztak és miséztek a purgatóriumban szenvedő lelkekért. A cluny hagyomány gyorsan elterjedt egész Európában – hivatalos egyházi ünneppé azonban csak a 14. században vált.

A protestáns egyházak a halottak napját sokáig egyáltalán nem tartották – Kálvin János például még a sírok megjelölését is helytelenítette. A 19. századtól azonban ők is fokozatosan átvették az elhunytak tiszteletéhez köthető katolikus ünnepnapot. A kommunista időszakban (a többi egyházi ünnephez hasonlóan) a nap vallási oldala tiltólistára került – ám a gyertyagyújtás és a temetőlátogatás hagyománya tovább élt a családokban.