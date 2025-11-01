Hírlevél

Rendkívüli

Sport

mindenszentek

Mindenszentek és halottak napja: ezeket a szabályokat tartsa be a temetőben

Mindenszentek és halottak napján rengetegen látogatnak ki a temetőkbe, hogy elhunyt szeretteikre emlékezzenek. A mindenszentek szombatra, a halottak napja vasárnapra esik.
A katasztrófavédelem idén különösen óvatosságra int mindenszentek és halottak napja előtt: eddig 68 temetői tűzeset történt, ezek közül 51 esetben száraz növényzet, 12 esetben hulladéktároló, 5 esetben pedig sírhely gyulladt ki – olvasható a feol.hu-n

A halottak napja tömegeket vonz a temetőbe – Fotó: Unsplash
A halottak napja tömegeket vonz a temetőbe
Fotó: Unsplash

Mindenszentek és halottak napja a temetőben

Ahhoz, hogy elkerüljük a tüzeket és a baleseteket, és a meghitt megemlékezés ne váljon tragédiává, a következő öt aranyszabályt kell betartani. 

  1. Takarítsuk meg a sírhely környékét!
    Gyújtás előtt mindig távolítsuk el a száraz leveleket, a koszorúkat és a virágokat, hiszen ezek könnyen lángra kaphatnak.
  2. Csak biztonságos mécsest használjunk!
    A mécses legyen hőálló, stabil tartóban, és ne érintkezzen semmilyen gyúlékony anyaggal. Soha ne helyezzük instabil felületre!
  3. Soha ne hagyjuk őrizetlenül a lángot!
    Mielőtt elhagyjuk a temetőt, minden esetben oltsuk el a mécsest vagy a gyertyát. Egyetlen szikra is súlyos tüzet okozhat.
  4. Ne dobjunk forró tárgyat a hulladékgyűjtőbe!
    Az izzó mécsesmaradvány vagy cigarettacsikk könnyen meggyújthatja a szemétben lévő koszorúkat vagy műanyagokat.
  5. Ha tűz keletkezik, azonnal hívjuk a 112-t!
    Értesítsük a temető személyzetét is, hogy a tűz gyorsan eloltható legyen.

Otthon is vigyázzunk!
A lakásban gyújtott mécseseket mindig nem gyúlékony alátétre (pl. fém, kerámia) tegyük, távol a függönyöktől és a bútoroktól.
Halloween idején pedig a töklámpásokba inkább LED-es égőt tegyünk, ne gyertyát, így a szél sem okozhat bajt.

A katasztrófavédelem arra is figyelmeztet, hogy kültéri díszvilágításhoz csak kültérre szánt termékeket használjunk.
Egy kis odafigyeléssel békés, biztonságos megemlékezés lehet az idei halottak napja is.

A mindszentek és a halottak napja történetéről korábban írtunk az Origón. 
 

 

