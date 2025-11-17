Több tízezer magyar maradt internet- és telefonszolgáltatás nélkül

Székesfehérváron hétfő délelőtt sokan arra panaszkodtak, hogy teljesen megbénult a mobilhívás, akadozik a mobilnet, és a vezetékes internet is bizonytalanul működik. Munkatársunk úgy fogalmazott: „Egy Bermuda-háromszögben állok”, miután a belvárosban sem hívást indítani, sem fogadni nem tudott. Minden jel arra mutat, hogy kiterjedt hálózati probléma áll a háttérben – írja a FEOL.
Hálózati probléma több szolgáltatónál is
A downdetector visszajelzései alapján nemcsak Fejér megye érintett.
Az ügyfelek azt jelezték:
- a mobilinternet akadozik,
- a hívásindítás és hívásfogadás sokszor sikertelen,
- a vezetékes internet is bizonytalan.
A bejelentések többsége a Telekom ügyfeleitől érkezett, főként Székesfehérvárról és környékéről, de országosan is megugrott a hibajelzések száma. Budapest, Kecskemét, Miskolc, Szeged és Pécs sem úszta meg.
A One szolgáltatónál szintén előfordulnak fennakadások, elsősorban:
- „nincs jel” hibák
- mobilinternet-kimaradások
- ezek főleg Budapesten és Szegeden jelentkeztek
A Yettel esetében eddig nem érkeztek jelentések hasonló hibákról.
Mit mondanak a szolgáltatók?
A szolgáltatók hivatalos válaszai egyelőre váratnak magukra.
