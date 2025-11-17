Hírlevél

Drámai fordulat a Lukoil-ügyben: nem találja ki, ki jelentkezett vevőként

A számok nem hazudnak: lesújtó adatok Rossi idei teljesítményéről

Több tízezer magyar maradt internet- és telefonszolgáltatás nélkül

Egyre több ügyfél jelzi, hogy gond van az internettel és a telefonhívásokkal. Hálózati probléma érinti a szolgáltatásokat Fejérben és több nagyvárosban is.
mobilinternethálózati problémajelek

Székesfehérváron hétfő délelőtt sokan arra panaszkodtak, hogy teljesen megbénult a mobilhívás, akadozik a mobilnet, és a vezetékes internet is bizonytalanul működik. Munkatársunk úgy fogalmazott: „Egy Bermuda-háromszögben állok”, miután a belvárosban sem hívást indítani, sem fogadni nem tudott. Minden jel arra mutat, hogy kiterjedt hálózati probléma áll a háttérben – írja a FEOL.

Székesfehérváron és több nagyvárosban is komoly hálózati probléma okoz fennakadásokat a mobilhívásokban és az internetben.
Székesfehérváron és több nagyvárosban is komoly hálózati probléma okoz fennakadásokat a mobilhívásokban és az internetben. Fotó:Illusztráció/Unplash

Hálózati probléma több szolgáltatónál is

A downdetector visszajelzései alapján nemcsak Fejér megye érintett.
Az ügyfelek azt jelezték:

Az ügyfelek azt jelezték:

  • a mobilinternet akadozik,
  • a hívásindítás és hívásfogadás sokszor sikertelen,
  • a vezetékes internet is bizonytalan.

A bejelentések többsége a Telekom ügyfeleitől érkezett, főként Székesfehérvárról és környékéről, de országosan is megugrott a hibajelzések száma. Budapest, Kecskemét, Miskolc, Szeged és Pécs sem úszta meg.

A One szolgáltatónál szintén előfordulnak fennakadások, elsősorban:

  • „nincs jel” hibák
  • mobilinternet-kimaradások
  • ezek főleg Budapesten és Szegeden jelentkeztek

A Yettel esetében eddig nem érkeztek jelentések hasonló hibákról.

Mit mondanak a szolgáltatók?

A szolgáltatók hivatalos válaszai egyelőre váratnak magukra.

