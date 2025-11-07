Harry Potter kiállítás Szentendrén, ahol Roxfort valósággá válik

A Warner Bros. Discovery Global Experiences (WBDGE) világszinten vezető szerepet tölt be a helyszínalapú szórakoztató élmények létrehozásában, fejlesztésében, licencelésében és üzemeltetésében. Az élmények a Warner Bros. világszerte elismert film-, televíziós-, animációs- és játékstúdiói, valamint a HBO, a Discovery, a Cartoon Network és számos más ikonikus márka legnagyobb franchise-ain, történetein és karakterein alapulnak.

A WBDGE nevéhez fűződik többek között a The Wizarding World of Harry Potter élményvilág a világ különböző Universal élményparkjaiban, a díjnyertes Warner Bros. Studio Tour helyszínek Londonban, Hollywoodban és Tokióban, az ikonikus Harry Potter New York zászlóshajó-üzlet, a Warner Bros. World Abu Dhabi, a The WB Abu Dhabi, a The FRIENDS Experience, a The Game of Thrones Studio Tour, valamint számtalan más élmény, amelyek olyan legendás címekből merítenek ihletet, mint a Harry Potter, a DC, a Looney Tunes, a Scooby-Doo, a Trónok harca és a Jóbarátok.

A WBDGE a Warner Bros. Discovery Revenue & Strategy divíziójának része.

Az Imagine-ről

Az Imagine (korábban Imagine Exhibitions) a világ egyik vezető vállalata az immerzív történetmesélés és élményalapú látványtervezés területén. A cég világszínvonalú kiállításokat és attrakciókat fejleszt múzeumok, stúdiók, márkák, IP-k és szabadidős célpontok számára világszerte. Négy fő szolgáltatási területén – kiállítások, stúdió, kiskereskedelem és üzemeltetés – keresztül az Imagine olyan látogatói élményeket teremt, amelyek szórakoztatnak, oktatnak és inspirálnak.

Az Imagine kiállítási részlege díjnyertes, utazó kiállításokat fejleszt, kezel és turnéztat világszerte. Legismertebb produkciói közé tartozik a Harry Potter: The Exhibition, a Jurassic World: The Exhibition, a Titanic: The Exhibition, a Downton Abbey: The Exhibition és a Hunger Games: The Exhibition, amelyek világszerte milliókat bűvölnek el és növelik a látogatottságot.

A stúdió részleg megtervezi és létrehozza az utazó és állandó kiállításokat, teljes körű kreatív szolgáltatásokat kínálva azoknak az ügyfeleknek, akik egyedi, történetközpontú élményeket szeretnének. A kiskereskedelmi részleg személyre szabott termékfejlesztéssel, üzlettervezéssel és üzemeltetéssel fokozza a látogatói élményt és növeli a bevételt, míg az üzemeltetési csapat átfogó tanácsadást, marketinget és operatív támogatást nyújt a különböző helyszínek gördülékeny és jövedelmező működtetéséhez.

Jelenleg az Imagine több mint 40 egyedi élményt hoz létre, mutat be vagy üzemeltet világszerte: múzeumokban, tudományos központokban, állatkertekben, botanikus kertekben, integrált üdülőhelyeken és számos egyéb, nem hagyományos helyszínen.

Az Eventim Live-ról

Az EVENTIM LIVE a CTS EVENTIM promótercsoportja. A világszerte 39 promótert magában foglaló hálózatával az EVENTIM LIVE egyedülálló módon képes sokrétű, különböző közönségekhez igazított élő szórakoztatóprogramokat kínálni. A nagyszabású, nemzetközi turnéktól a kisebb, bensőséges koncertekig és ikonikus fesztiválokig az EVENTIM LIVE gondoskodik arról, hogy a rajongók a legizgalmasabb eseményekhez férhessenek hozzá a legkülönbözőbb műfajokban és helyszíneken.

Az EVENTIM LIVE kiemelkedő szerepet tölt be a vándorkiállítások területén is, ezzel aktívan hozzájárulva a kulturális párbeszédhez és élménycseréhez ebben a dinamikusan növekvő szegmensben.

A kiállítás magyarországi szervezője a Green Exhibition Kft.

A rendezvény helyszíne a Green Event Hall, ahol minden nap egy új varázslat kezdődik.

A Green Exhibition Kft. a Green Stage Produkciós Iroda kiállításszervező cége, amely a hazai koncert,-zeneipar egyik legmeghatározóbb és piacformáló szereplője. Több évtizedes szakmai tapasztalata és nemzetközi szinten is elismert produkciós háttere garancia a kiemelkedő minőségre. A vállalat a legnagyobb világsztárokat és ikonikus produkciókat hozza Magyarországra, új szintre emelve az élő zenei és kulturális események világát. A Green Stage neve egyet jelent a precizitással, a magas szintű professzionalizmussal és a világszínvonalú megvalósítással. Produkciói több milliós közönségeknek nyújtottak életre szóló élményeket, és meghatározó szerepet játszottak Magyarország kulturális és zenei rangjának megerősítésében a nemzetközi színtéren. A vállalat olyan legendás világsztárokkal dolgozott együtt, mint Jennifer Lopez, Rhoda Scott, Ennio Morricone, José Carreras, Nicki Minaj, Luis Fonsi, Hans Zimmer, valamint a Disney 100 ünnepi koncertshow, és számos más kiemelkedő produkció.Nem véletlen, hogy a Harry Potter: A Kiállítás megszervezésének megtisztelő feladatát a cégcsoport kiállításszervező cége kapta. Szakmai hitelességük, megbízhatóságuk és páratlan produkciós erejük garancia a kivételes minőségre és a felejthetetlen élményekre.