Ezért pörög most ennyire a használtautó-piac – íme a legkeresettebb modellek

A használt autó piaca hagyományosan tavasszal és ősszel pörög fel, ám az utóbbi időszakban az év végi forgalom is erősödik – részben a kereskedők készletkisöprő akciói miatt. A friss adatok szerint idén kilenc hónap alatt közel 700 ezer használt autó cserélt gazdát, ami több mint 13 százalékos növekedés az előző évhez képest. A magyar vásárlók továbbra is a megbízható márkákat részesítik előnyben, legyen szó német precizitásról vagy japán tartósságról – írja a TEOL.hu.
Nő a használt autó forgalom Magyarországon
A DataHouse adatai alapján októberben 12 588 import használt autó kapott magyar rendszámot – ez 17 százalékkal több a tavalyi időszaknál, és olyan magas szám, amire 2021 óta nem volt példa. A vásárlók egyértelműen az ismerős, megbízható típusokat keresik, és közben egyre többen választanak prémium kategóriát is.
Prémium autók is tarolnak – a BMW a top 5-ben
A lista ötödik helyét a BMW szerezte meg több mint 44 ezer eladott autóval. A bajor márka a presztízs és a vezetési élmény miatt továbbra is kedvelt, különösen a 3-as sorozat, amely sportos eleganciájával évek óta uralja a használt autó piacot.
Ford: stabil középerős szereplő
A Ford negyedik helyezése nem meglepő: a Focus és társai évek óta jó ár-érték arányt kínálnak. A nyugat-európai importnak köszönhetően a kínálat friss, a fenntartási költségek pedig kedvezőek, ezért sok magyar autós választja a márkát.
A használt autó piac dobogósai: Suzuki, Volkswagen, Opel
- Suzuki – a magyarok „hazai kedvence”
Több mint 56 ezer eladással a Suzuki végzett a harmadik helyen. A legendás megbízhatóság és az alacsony fenntartási költség miatt a Swift, SX4 és Ignis modellek villámgyorsan gazdára találnak – gyakran három héten belül.
- Volkswagen – a minőség állandó érték
A VW 71 ezer eladott darabbal második lett. A Golf és a Passat továbbra is verhetetlen a maga kategóriájában, elsősorban a 3–5 millió forintos ársávban.
- Opel – az abszolút piacvezető
A lista élén magabiztosan áll több mint 72 ezer eladott Opel. Az Astra a magyar családok örök kedvence: strapabíró, jól szerelhető, és minden élethelyzetben beválik.
Mely modellek a legkeresettebbek a vidéki kereskedésekben?
Tolna megyében a Suzuki és a Dacia vezetik a listát – különösen a Dacia Sandero, amelynek ára sokak számára vonzó. Emellett a Toyota Yaris iránt is hatalmas a kereslet, mivel híres megbízhatóságáról és alacsony fenntartási költségéről.
Bombameglepetés a használt autók piacán!
Sokat elárul a vásárlók igényeiről egy friss elemzés, amely az idei év első tíz hónapjának legnépszerűbb modelljeit listázta, árkategóriák szerint. Íme, a legújabb használt autó piaci trendek!