Ezért pörög most ennyire a használtautó-piac – íme a legkeresettebb modellek

A használt autó piaca hagyományosan tavasszal és ősszel pörög fel, ám az utóbbi időszakban az év végi forgalom is erősödik – részben a kereskedők készletkisöprő akciói miatt. A friss adatok szerint idén kilenc hónap alatt közel 700 ezer használt autó cserélt gazdát, ami több mint 13 százalékos növekedés az előző évhez képest. A magyar vásárlók továbbra is a megbízható márkákat részesítik előnyben, legyen szó német precizitásról vagy japán tartósságról – írja a TEOL.hu.

Használt autók: Opel, VW vagy Suzuki? Kiderült, mit vesz ma a magyar autós

Fotó: Unsplash

Nő a használt autó forgalom Magyarországon

A DataHouse adatai alapján októberben 12 588 import használt autó kapott magyar rendszámot – ez 17 százalékkal több a tavalyi időszaknál, és olyan magas szám, amire 2021 óta nem volt példa. A vásárlók egyértelműen az ismerős, megbízható típusokat keresik, és közben egyre többen választanak prémium kategóriát is.

Prémium autók is tarolnak – a BMW a top 5-ben

A lista ötödik helyét a BMW szerezte meg több mint 44 ezer eladott autóval. A bajor márka a presztízs és a vezetési élmény miatt továbbra is kedvelt, különösen a 3-as sorozat, amely sportos eleganciájával évek óta uralja a használt autó piacot.

Ford: stabil középerős szereplő

A Ford negyedik helyezése nem meglepő: a Focus és társai évek óta jó ár-érték arányt kínálnak. A nyugat-európai importnak köszönhetően a kínálat friss, a fenntartási költségek pedig kedvezőek, ezért sok magyar autós választja a márkát.

A használt autó piac dobogósai : Suzuki, Volkswagen, Opel

Suzuki – a magyarok „hazai kedvence”

Több mint 56 ezer eladással a Suzuki végzett a harmadik helyen. A legendás megbízhatóság és az alacsony fenntartási költség miatt a Swift, SX4 és Ignis modellek villámgyorsan gazdára találnak – gyakran három héten belül.

Volkswagen – a minőség állandó érték

A VW 71 ezer eladott darabbal második lett. A Golf és a Passat továbbra is verhetetlen a maga kategóriájában, elsősorban a 3–5 millió forintos ársávban.

Opel – az abszolút piacvezető

A lista élén magabiztosan áll több mint 72 ezer eladott Opel. Az Astra a magyar családok örök kedvence: strapabíró, jól szerelhető, és minden élethelyzetben beválik.

Mely modellek a legkeresettebbek a vidéki kereskedésekben?

Tolna megyében a Suzuki és a Dacia vezetik a listát – különösen a Dacia Sandero, amelynek ára sokak számára vonzó. Emellett a Toyota Yaris iránt is hatalmas a kereslet, mivel híres megbízhatóságáról és alacsony fenntartási költségéről.