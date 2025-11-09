A hatos lottó nyerőszámai – vajon ezen a héten lett telitalálat?

A hatos lottó 45. heti nyerőszámai és nyereményei. Mutatjuk!

Halmozódik a főnyeremény: íme a hatos lottó legfrissebb számai

A 2025. november 9-én megtartott hatos lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

11 (tizenegy),

15 (tizenöt),

19 (tizenkilenc),

23 (huszonhárom),

29 (huszonkilenc),

39 (harminckilenc)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint hat találatos szelvény ezúttal sem volt, így a főnyeremény tovább növekszik.

Az egyes találatokhoz tartozó nyeremények a következők:

5 találatos: 31 darab, 315 940 forint nyeremény

4 találatos: 1352 darab, 7245 forint nyeremény

3 találatos: 21 046 darab, 2830 forint nyeremény

A jövő héten várható főnyeremény összege így tovább emelkedik, és akár több százmillió forintot is elérhet.

Hatos lottó: Újabb izgalmas hét jön

Mivel a hatos lottó ezen a héten sem hozott telitalálatot, a következő sorsolás különösen izgalmasnak ígérkezik. A játékosok reménykedhetnek abban, hogy a szerencse jövő vasárnap már rájuk mosolyog.

A szakértők szerint a halmozódó főnyeremények időszaka mindig megnöveli a játékosok számát, és ilyenkor a kisebb nyeremények is gyakoribbak lehetnek.

A legközelebbi sorsolásra november 16-án, vasárnap kerül sor, a nyerőszámokat szokás szerint este teszik közzé a Szerencsejáték Zrt. hivatalos csatornáin.

Nem olyan régen vitték el a főnyereményt. El sem hiszi milyen számokkal! Az Origo.hu felületén ezt is megtekintheti.