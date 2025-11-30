Itt vannak a hatos lottó nyerőszámai

Hírlevél

A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 48. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 7 (hét)
  • 9 (kilenc)
  • 11 (tizenegy)
  • 21 (huszonegy)
  • 28 (huszonnyolc)
  • 34 (harmincnégy)

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény nem volt;
  • 5 találatos szelvény 40 darab, nyereményük egyenként 263 470 forint;
  • 4 találatos szelvény 1975 darab, nyereményük egyenként 5335 forint;
  • 3 találatos szelvény 28 550 darab, nyereményük egyenként 2245 forint.
