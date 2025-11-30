Itt vannak a hatos lottó nyerőszámai

A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 48. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 7 (hét)
- 9 (kilenc)
- 11 (tizenegy)
- 21 (huszonegy)
- 28 (huszonnyolc)
- 34 (harmincnégy)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt;
- 5 találatos szelvény 40 darab, nyereményük egyenként 263 470 forint;
- 4 találatos szelvény 1975 darab, nyereményük egyenként 5335 forint;
- 3 találatos szelvény 28 550 darab, nyereményük egyenként 2245 forint.
