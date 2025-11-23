Több szerencsés győztes is volt a legújabb hatos lottón! Ön köztük van?

Újabb hét telt el, és ismét többeknek sikerült némi pénz nyerniük. Mutatjuk a hatos lottó heti nyerőszámait.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 47. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok: 2 (kettő) 7 (hét) 21 (huszonegy) 27 (huszonhét) 29 (huszonkilenc) 45 (negyvenöt)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 30 darab, nyereményük egyenként 345 235 forint;
4 találatos szelvény 1720 darab, nyereményük egyenként 6020 forint;
3 találatos szelvény 25 989 darab, nyereményük egyenként 2425 forint.
