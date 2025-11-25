Brutális fordulat érkezik az időjárásban

Az ország nagy részén borult, csapadékos idővel indul a hét, és bár egyelőre az eső a meghatározó, a következő napok időjárása már egyre inkább kedvez a havazás kialakulásának, főként a magasabban fekvő területeken – írja a Köpönyeg.

Fotó: Unsplash

Az előttünk álló napok időjárását továbbra is a borult idő, sok csapadék és a fokozatos lehűlés határozza meg, ami egyre inkább megágyaz a télies időnek.

Kedd estig országszerte borult lesz az ég, különösen a Tiszától nyugatra, ahol többfelé jelentős mennyiségű eső várható. Keleten és délkeleten ugyanakkor átmenetileg elvékonyodhat a felhőzet, ám csapadék ott is kialakulhat. A szél élénk, helyenként viharos lesz, ami tovább erősíti a komor, őszi-téli hangulatot. A hőmérséklet 3 és 10 fok között tetőzik, az Alföld egyes részein azonban még 15 fok fölé is emelkedhet a levegő, így síkvidéken ekkor még nincs esély havazásra. A hegyekben viszont már kedden megjelenhet némi hó vagy havas eső, bár ez még nem hoz megmaradó hótakarót.

Havazás is jöhet a hét második felében

A fordulat szerdán jöhet el. A kora reggeli órákig folytatódik a csapadékos idő, a hegyvidéki területeken már egyre nagyobb eséllyel hullhat hó. A nap folyamán nyugat felől csökken a felhőzet, a csapadék északkelet felé húzódik vissza, miközben a hőmérséklet 6–7 fokig csökken.

Csütörtökön változóan felhős, helyenként rétegfelhős idő várható csapadék nélkül. Reggelre akár 0 fokig is lehűlhet a levegő, délután pedig csupán 5 fok körüli értékekre számíthatunk. Pénteken ismét borult, párás idő érkezik, délen helyenként kisebb esővel vagy szitálással, és hajnalban gyenge fagy is valószínű, a hegyekben akár havazás is várható.

