Kiadták a figyelmeztetést: havazás és brutális hideg várható a hétvégén

A szakemberek szerint a hétvége első felében több hullámban érkezhet a csapadék, amelyből helyenként komolyabb hótakaró is kialakulhat. A havazás főként a magasabb hegyvidéki területeket érinti, de síkvidéken is számítani lehet néhány centiméteres hóra. A meteorológiai helyzetet tovább nehezítheti a megélénkülő, olykor viharossá fokozódó szél. A gyors lehűlés és a változékony időjárás miatt érdemes fokozott óvatossággal közlekedni.

Havazás lesz az ország területén több helyen is

A meteorológiai előrejelzések szerint szombat délelőttig a Bakony és Északi-középhegység magasabb csúcsain tíz-tizenöt centiméteres hótakaró is kialakulhat, de síkvidéken is több helyen leeshet néhány centiméternyi hó. A meteorológusok emellett helyenként megélénkülő, olykor viharos széllökésekre is figyelmeztetnek.

Veszélyek a jeges-havas úton

A jeges-havas úton romlik a menetstabilitás, a havazás miatt pedig a látási viszonyok. Ilyenkor különösen fontos, hogy az autóval közlekedők csak a téli időjárásra megfelelően felkészített gépjárművel, kizárólag téli gumival induljanak útnak. Az út- és látási viszonyoknak megfelelően körültekintően, a szokásosnál lassabban kell vezetni. Számítani kell arra, hogy az autó megcsúszhat, a féktávolság jelentősen megnövekedhet.

Az autósok indulás előtt győződjenek meg járművük műszaki állapotáról és az üzemanyag mennyiségéről. A szokásosnál tankoljanak több üzemanyagot, készüljenek úgy, hogy elakadás esetén is elegendő legyen. Nélkülözhetetlen egy feltöltött mobiltelefon, hogy baj esetén segítséget tudjanak kérni. Érdemes az autóba bekészíteni némi élelmiszert, italt, egy plusz kabátot és egy takarót is – áll a Katasztrófavédelem közleményében.

A héten megérkezett Magyarországra a tél, az első komolyabb havazáson is túl vagyunk. Csütörtökön és péntek hajnalban az ország több területén is annyi hó esett, hogy az fehérré varázsolta a tájat. Ezekből szedtük össze a leglátványosabbakat. Hétfőn az Északi-középhegység térségében eleinte havazás és ónos eső várható.

