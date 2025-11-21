Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

havazás

Kiadták a figyelmeztetést: havazás és brutális hideg várható a hétvégén

51 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hétvége komoly fordulatot hozhat az időjárásban, ugyanis több térségben is téliesre fordulhat az égbolt. A meteorológiai előrejelzések szerint havazás érkezik, és helyenként erős, viharos szél is társulhat hozzá. A változás sokakat meglephet, hiszen az elmúlt napok még enyhébbek voltak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
havazásidőjáráshóesés

A szakemberek szerint a hétvége első felében több hullámban érkezhet a csapadék, amelyből helyenként komolyabb hótakaró is kialakulhat. A havazás főként a magasabb hegyvidéki területeket érinti, de síkvidéken is számítani lehet néhány centiméteres hóra. A meteorológiai helyzetet tovább nehezítheti a megélénkülő, olykor viharossá fokozódó szél. A gyors lehűlés és a változékony időjárás miatt érdemes fokozott óvatossággal közlekedni.

Havazás, Kékestető, 2025. november 21.Havas táj Kékestetőn 2025. november 21-én. Borult, csapadékos idő várható a hétvégén, többfelé havazhat is.MTI/Komka Péter
Havazás várható az ország több részén is Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztõség

Havazás lesz az ország területén több helyen is

A meteorológiai előrejelzések szerint szombat délelőttig a Bakony és Északi-középhegység magasabb csúcsain tíz-tizenöt centiméteres hótakaró is kialakulhat, de síkvidéken is több helyen leeshet néhány centiméternyi hó. A meteorológusok emellett helyenként megélénkülő, olykor viharos széllökésekre is figyelmeztetnek.

Veszélyek a jeges-havas úton

A jeges-havas úton romlik a menetstabilitás, a havazás miatt pedig a látási viszonyok. Ilyenkor különösen fontos, hogy az autóval közlekedők csak a téli időjárásra megfelelően felkészített gépjárművel, kizárólag téli gumival induljanak útnak. Az út- és látási viszonyoknak megfelelően körültekintően, a szokásosnál lassabban kell vezetni. Számítani kell arra, hogy az autó megcsúszhat, a féktávolság jelentősen megnövekedhet.

Kékestető, 2025. november 21. Levelekre fagyott csapadék a havazás után Kékestetőn 2025. november 21-én. Borult, csapadékos idő várható a hétvégén, többfelé havazhat is. MTI/Komka Péter
Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztõség

Az autósok indulás előtt győződjenek meg járművük műszaki állapotáról és az üzemanyag mennyiségéről. A szokásosnál tankoljanak több üzemanyagot, készüljenek úgy, hogy elakadás esetén is elegendő legyen. Nélkülözhetetlen egy feltöltött mobiltelefon, hogy baj esetén segítséget tudjanak kérni. Érdemes az autóba bekészíteni némi élelmiszert, italt, egy plusz kabátot és egy takarót is – áll a Katasztrófavédelem közleményében.

Kékestető, 2025. november 21. Fa ágaira fagyott csapadék a havazás után Kékestetőn 2025. november 21-én. Borult, csapadékos idő várható a hétvégén, többfelé havazhat is. MTI/Komka Péter
Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztõség

Hétvégére megérkezik a tél – havazás és havas eső várható

A héten megérkezett Magyarországra a tél, az első komolyabb havazáson is túl vagyunk. Csütörtökön és péntek hajnalban az ország több területén is annyi hó esett, hogy az fehérré varázsolta a tájat. Ezekből szedtük össze a leglátványosabbakat. Hétfőn az Északi-középhegység térségében eleinte havazás és ónos eső várható.

Tegnap is hatalmas hó borította Magyarország több részét is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!