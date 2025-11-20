Most érkezett: szakad a hó az ország egy részén!

Délelőtt érkeztek az első bejelentések arról, hogy Kőszegen és környékén havazás kezdődött. A városban eleinte havas eső esett, amely gyorsan elállt, de a hegyvidéki területeken – különösen a Kendig-csúcson. A magasabban fekvő részek már vékony fehér lepelbe burkolóztak – tájékoztat a VAOL.hu.

Havas esőből havazás: Kőszegen beköszöntött a tél! (Illusztráció!)

Fotó: Unsplash

A havazás a hegyvidéken maradt meg

Miközben a városban csak átmenetileg fordult elő havas eső, a Kőszegi-hegységben a hőmérséklet alacsonyabb értékei miatt a hó tovább kitart. A megfigyelések szerint jelenleg is kisebb intenzitással hullik, ám a talajon csak vékony rétegben marad meg. Ez a jelenség gyakran előfordul a szezon elején, amikor a hegyi környezet előbb hűl le, mint a síkvidék.

Mit jelent ez a következő órákra?

A jelenlegi információk alapján nem várható komolyabb hóvastagság, azonban a térségben élők és a kirándulók számíthatnak átmeneti csúszósságra a magasabb részeken. A meteorológusok szerint a csapadék hamar gyengül, és estére már csak elszórtan lehet jelentéktelen hópelyhek megjelenésére számítani.

