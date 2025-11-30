Hírlevél

Heim Pál

Heim Pál gyerekekért vívott harca – titkok és áttörések egy legendás orvos életéből

150 évvel ezelőtt született a modern magyar gyermekgyógyászat egyik legmeghatározóbb alakja, aki úttörő szerepet játszott a hazai csecsemő- és gyermekellátás fejlesztésében. Heim Pál 1875. november 30-án született Budapesten. Öröksége ma is él.
Kutatásai olyan témákra irányultak, mint a csecsemőkori táplálkozási zavarok, az anyagcsere-problémák vagy az anyatej jelentősége. Heim Pál nevéhez fűződik a gyermekápolónői képzés elindítása és a védőnői hálózat kialakításának támogatása írja a Magyar Gyermekorvosok Társasága.

Heim Pál
Heim Pál öröksége ma is él.
Fotó: MTI/Kovács Anikó 

Heim Pál életútja és öröksége

Svájci és németországi tanulmányai után hamar a hazai gyermekgyógyászat meghatározó szaktekintélyévé vált. Tudományos munkái között kiemelkedik a víz- és sóháztartás szerepének felismerése a csecsemők anyagcserezavaraiban. Jelentős részt vállalt az Országos Stefánia Szövetség megalakításában, amely a magyar védőnői szolgálat alapja lett.

A pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem gyermekklinikájának vezetőjeként oktatói és kutatói tevékenysége is széles körben elismert volt.

Szakmai sikerei és társadalmi hatása

Pécsi évei különösen termékeny kutatói időszaknak számítottak, ahol számos fontos publikációja született. Népszerűsítő írásaiban nagy hangsúlyt fektetett a gyermeknevelés gyakorlati kérdéseire és az egészségügyi személyzet képzésére. 1929-ben, egykori mestere visszavonulása után átvette a budapesti Gyermekklinika vezetését. Röviddel ezután azonban tragikusan fiatalon, mindössze 54 évesen elhunyt. 

Gyermekkórház viseli nevét

A budapesti Üllői úti gyermekkórház és rendelőintézet 1957 óta viseli Heim Pál nevét, a Magyar Gyermekorvosok Társasága tiszteletére emlékérmet alapított. Fia, Heim Ernő Ybl Miklós-díjas építész lett, dédunokája, Heim Pál Alapítványt hozott létre az élmény- és emberközpontú magyar gyermekegészségügy fejlesztése és támogatása érdekében.

Fejlesztőközpontot alakítottak ki a Heim Pál kórházban

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet épületében autista gyermekek és családjaik számára fejlesztő- és módszertani központot hoznak létre. Az intézmény célja, hogy elsősorban 3–8 évesek korai fejlesztését végezze komplex szakembergárdával, és az alapítvány támogatásával tízmillió forintból valósul meg.

 

 

